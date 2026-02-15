Их часто можно встретить в барбершопах: почему до сих пор покупают советские виниловые проигрыватели

Некоторые их характеристики делают проигрыватели практически незаменимыми

Советские виниловые проигрыватели до сих пор пользуются спросом. На первый взгляд, это обычные аппараты, однако они имеют особенности, которые делают их привлекательными даже в наше время.

"Телеграф" расскажет, почему советские виниловые проигрыватели остаются востребованными и чем привлекают людей. Некоторые покупают их даже для коллекции, чтобы сохранить воспоминания о прошлых временах.

Почему советские виниловые проигрыватели до сих пор актуальны

Итак, основные причины — долговечность, уникальный звук и культовые модели.

Аудиофилы ценят уникальный аналоговый звук советских моделей. После минимальной модернизации, например замены звукоснимателя или иглы, проигрыватели воспроизводят "живое" звучание, которое трудно достичь на дешевых современных аппаратах.

Ностальгия и ретро-эстетика тоже играют свою роль: для многих это воспоминания о молодости, пластинки фирмы "Мелодия" или возможность создать стильный интерьер. Кроме того, на вторичном рынке эти вертушки доступны по цене значительно ниже новых современных моделей.

Некоторые культовые модели, такие как Электроника Б1-01 или Корвет, ценятся за надежность и оригинальные инженерные решения.

Культовые модели виниловых проигрывателей. Фото: Телеграф

Однако стоит помнить: советские проигрыватели требуют обслуживания — смазки механизмов, настройки тонарма и подключения к внешнему фонокорректору или усилителю. Это хобби для тех, кто готов приложить усилия ради настоящего аналогового звучания.

