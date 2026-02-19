Смело заменяет пластиковые пакеты? Почему до сих пор пользуются советской авоськой

В советское время семьи брали ее на рынок

Советская авоська, или плетеная сумка, казалось бы устаревший аксессуар, но до сих пор является популярным. Ее активно используют не только на рынках, но и в супермаркетах.

Чем объясняется такой интерес и почему современные покупатели предпочитают эту простую сетку вместо пластиковых пакетов, написал "Телеграф".

Их преимущества:

Плетеные сумки советских времен изготовлены из капроновых или хлопчатобумажных нитей, поэтому они не рвутся так быстро, как пластиковые пакеты. Способны служить десятилетиями;

Компактность – сложенная авоська занимает минимум места в сумке или кармане, а развернутая легко вмещает овощи, фрукты или бутылки, обеспечивая при этом хорошую вентиляцию;

Модный аксессуар. Их активно используют в ретро- и винтажных образах, а современные дизайнеры предлагают цветные и брендированные варианты, превращая обычную сумку в стильный элемент гардероба;

Экологичность. Люди все чаще отказываются от одноразовых пластиковых пакетов и выбирают многоразовые сумки, чтобы меньше вредить окружающей среде.

Плетеная сумка. Фото: OLX

