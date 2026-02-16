Деревянные легенды СССР: почему венские стулья до сих пор покупают для современных интерьеров

Большинство считает их бессмертной классикой

Венские стулья советского производства уже много десятилетий остаются желанным предметом в квартирах и кафе. Для некоторых это простая деревянная мебель, но их история, прочность и стиль делают их настоящей легендой.

Что делает эти стулья такими незаменимыми и почему они до сих пор пользуются спросом, объяснил "Телеграф".

Венские стулья советского производства очень прочные и надежные, поэтому служат много лет и могут выдерживать большие нагрузки.

Их также часто покупают еще и из-за стильного вида. Стулья подходят для интерьера в ретро или скандинавском стиле. Натуральное дерево, обычно бук, приятное на ощупь, а спинка делает сиденье комфортным.

Венские стулья. Фото: OLX

Также их легко восстановить: перекрасить или перетащить, чтобы стулья выглядели современно. Вот пример:

Реставрация стула. Фото: vbud

