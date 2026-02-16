Укр

Деревянные легенды СССР: почему венские стулья до сих пор покупают для современных интерьеров

Марина Бондаренко
Советская комната
Советская комната. Фото Коллаж "Телеграфа"

Большинство считает их бессмертной классикой

Венские стулья советского производства уже много десятилетий остаются желанным предметом в квартирах и кафе. Для некоторых это простая деревянная мебель, но их история, прочность и стиль делают их настоящей легендой.

Что делает эти стулья такими незаменимыми и почему они до сих пор пользуются спросом, объяснил "Телеграф".

Венские стулья советского производства очень прочные и надежные, поэтому служат много лет и могут выдерживать большие нагрузки.

Их также часто покупают еще и из-за стильного вида. Стулья подходят для интерьера в ретро или скандинавском стиле. Натуральное дерево, обычно бук, приятное на ощупь, а спинка делает сиденье комфортным.

Почему до сих пор покупают советские венские стулья
Венские стулья. Фото: OLX

Также их легко восстановить: перекрасить или перетащить, чтобы стулья выглядели современно. Вот пример:

Почему до сих пор покупают советские венские стулья
Реставрация стула. Фото: vbud

