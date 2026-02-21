"Хай йому грець!" Как возникло популярное ругательное выражение

Оно может иметь несколько значений

В украинском языке есть немало ругательных изречений с интересным происхождением, к ним относится и "Хай йому грець!". Известно, что это одна из старейших браней, корни которой уходят в VI век.

По данным толкового словаря, "грець" — это апоплексический удар или паралич. Однако в разговорной речи слово используют как часть брани.

Языковед Иван Ющук считает, что его корни уходят в VI век. "Грець" имеет общекорневые лексемы в других славянских языках: верхнелужицкий "herc", чешский "herec", словенский "igrec", сербский "игрец".

Считается, что "грець" происходит от праславянского глагола "jьgrati", на современном украинском — "играть". То есть фактического "грець" — это музыкант или игрок. Однако у слова есть и другое значение, схватка или поединок. Сейчас "грець" часто используют в значении ругательства, в частности "Хай йому грець!" — то есть и черт с ним.

Исторически это слово означало болезнь (апоплексический удар, паралич) или дьявола. Вероятнее всего это связано с впечатлениями людей от странных неконтролируемых движений и воплей больного человека. До открытия паралича или апоплексического удара люди сочли, что телом завладел дьявол.

Примеры употребления:

Хай йому/їй/тобі грець — пожелание, чтобы кто-то исчез или что-то пропало.

пожелание, чтобы кто-то исчез или что-то пропало. ГГрець з ним/нею/ним — неважно, черт с ним.

неважно, черт с ним. І швець, і жнець, і в дуду грець — искусный человек, умеющий все делать.

искусный человек, умеющий все делать. В небі щось зашелестіло, ніби легіт, мов вітрець, наче в скрипку гарний грець потихеньку грає — в значении музыки.

