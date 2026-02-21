Добавьте это в воду – и скорлупа сама отвалится: как правильно варить яйца (видео)

Вареные яйца — универсальный продукт, который используют как самостоятельное блюдо, и как основу для салатов, бутербродов и закусок.

Но часто весь процесс портит один пустяк: скорлупа снимается плохо, рвется и уносит с собой куски белка. Чаще причина не в самих яйцах, а в ошибках во время варки и охлаждения. На самом деле существует простой прием, значительно облегчающий очищение даже очень свежих яиц. Об этом рассказали на TikTok-странице "o_gorodnik".

Почему скорлупа "прилипает"

Когда яйца кладут в воду прямо из холодильника, разница температуры приводит к тому, что белок плотно соединяется с внутренней пленкой. Подобный эффект возникает и тогда, когда после варки яйца оставляют в горячей воде – в таком случае не образуется паровой слой, помогающий легко отделить скорлупу.

Также следует учитывать свежесть продукта: яйца, которым только день-два, чистятся значительно хуже, чем пролежавшие несколько дней. В слишком свежих яйцах белок имеет более плотную структуру и буквально "цепляется" за пленку.

Реально работающий лайфхак

Перед варкой желательно извлечь яйца из холодильника и дать им немного согреться при комнатной температуре. Затем залить холодной водой, поставить на умеренный огонь и после закипания добавить ½ чайной ложки соды на каждый литр воды.

Щелочная среда, которую создает сода, ослабляет соединение между белком и скорлупой. Благодаря этому очищение становится намного проще, даже если яйца очень свежие. При этом ни вкус, ни вид продукта не изменяются.

Уксус для этой цели не подходит: кислота, напротив, делает белок более "липким", а при трещинах может дать неприятный привкус.

Сколько варить яйца

Чтобы получить нужную консистенцию желтка важно не переваривать продукт и держать умеренное кипение:

6–7 минут – желток жидкий;

9–10 минут – нежный, кремовый;

11–12 минут – полностью жесткий.

Как правильно охлаждать

Сразу после варки яйца нужно переложить в ледяную воду и оставить как минимум на 5 минут. Резкое охлаждение способствует образованию тонкого слоя воздуха между белком и скорлупой, из-за чего она легко отходит.

Для удобства стоит слегка постучать яйцо ложкой, а чистить начинать с тупого конца – именно там находится воздушная камера, из которой проще всего подцепить скорлупу.