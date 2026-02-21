Памятник с пафосной цитатой и пластиковые цветы. Как выглядит могила предателя Ильи Кивы (фото)

Тело Ильи Кивы было предано кремации

Бывшего народного депутата от "ОПЗЖ" Илью Киву, который подпевал российской пропаганде и сбежал в Москву, убили в декабре 2023 года. Похоронили политика на Ваганьковском кладбище, но лишь спустя полгода после смерти.

Что известно:

Илья Кива был советником экс-министра МВД Авакова и депутатом партии "ОПЗЖ"

Политик запомнился своими пророссийскими взглядами и скандальными инцидентами

Кива сбежал из Украины и перебрался в Москву, где был убит и похоронен на Ваганьковском кладбище

"Телеграф" решил выяснить, что известно об убийстве бывшего депутата и как выглядит его могила. Мы узнали некоторые подробности.

Илья Кива — что о нем известно

Украинский политик Илья Кива был одним из самых скандальных депутатов Украины. Родился он 2 июня в 1977 году в Полтаве. Политический путь начал после Революции Достоинства в 2014 году, во время которой познакомился с руководителем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Илья Кива начал политический путь в 2014 году

Вскоре Кива возглавил полтавский центр "Правого сектора", а также стал региональным политическим руководителем этой структуры на востоке Украины. С октября 2016 по июнь 2017 года Кива занимал должность советника министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Илья Кива и Арсен Аваков

В 2019 году политик баллотировался в парламент по списку партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и прошел в Верховную Раду. Тогда его риторика становилась все более пророссийской, заявления — все более резонансными, а имя регулярно появлялось в скандальных хрониках.

Илья Кива был депутатом от партии "ОПЗЖ"

В январе 2022 года Кива покинул Украину, сначала его заметили в Испании, а вскоре он объявился в России и попросил политического убежища. Бывший депутат стал одним из самых громких сторонников кремлевской пропаганды.

В Украине против него ввели санкции, а Офис генерального прокурора выдвинул обвинения в государственной измене.

Как погиб Илья Кива и как выглядит его могила

Илью Киву нашли мертвым 6 декабря 2023 года в Московской области. Вскоре Служба безопасности Украины официально подтвердила свою причастность к ликвидации бывшего народного депутата. Об этом публично заявил глава СБУ Василий Малюк.

Илья Кива был убит в Москве

После убийства тело Кивы кремировали. Однако урну с прахом предали земле лишь спустя полгода. Захоронение состоялось на Ваганьковское кладбище в Москве.

Со временем на могиле установили памятник — гранитную плиту с портретом, именем и датой смерти. На камне также выбита фраза, принадлежащая самому Киве: "Моя сила в моей вере". Мемориал украшен пластиковыми цветами.

Как выглядит могила Ильи Кивы

