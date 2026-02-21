Киев сковывают морозы, но через несколько дней будет потепление: когда город прогреется

В городе также местами прогнозируют осадки

В Киеве еще несколько дней продержатся февральские морозы и после них в город ворвется потепление. В последние дни месяца температура будет постоянно колебаться.

Когда ожидать теплую погоду и придут ли морозы в ближайшие дни снова, спрогнозировали у "Sinoptik". Наряду с потеплением прогнозируются осадки.

Какова будет последняя декада февраля в столице

В субботу-воскресенье, 21-22 февраля, город подморозит до -12 ночью и прогреет до +2 градусов. Осадков не предполагается.

С понедельника по среду, 23-25 февраля, температурный фон значительно изменится. Воздух прогреется до +2 в дневное время и +3 в ночное. Однако в городе предполагаются осадки — утром и днем понедельника и вечером вторника.

Позже, 26-27 февраля, показатели снова опустятся до "минусов". Ночью будут колебаться около -5...-4 градусов, а днем — 0...-1 градусов. Дождей или снега не будет.

Уже в субботу, 28 февраля, киевлянам можно ожидать +4 днем, хотя ночью еще будут наблюдаться морозы до -3 градусов. 1 и 2 марта город должен прогреться до +1 ночью и +9 градусов днем.

Когда ждать потепления в столице. Фото: Sinoptik

