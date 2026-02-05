Хрустели взрослые и дети. Почему "Мажор" до сих пор остается любимым батончиком украинцев

Более двадцати лет батончики остаются в топе любимых сладостей украинцев

Спросите любого украинца, какие сладости напоминают ему о нулевых и с большой вероятностью услышите название "Мажор". Этот мультизерновой батончик от компании АВК уже более двух десятилетий сочетает вкус, энергию и удобство, оставаясь любимцем нескольких поколений.

Что делает "Мажор" таким особенным и почему он до сих пор на пике популярности?

От идеи к лидеру рынка

"Мажор" появился в конце 1990-х — в то время, когда большинство кондитерских изделий были тяжелыми шоколадными плитками или традиционными конфетами. Компания "АВК" сделала ставку на инновацию: легкий, хрустящий батончик на основе злаков, который не таял в руках и идеально подходил для быстрого перекуса.

Секретом успеха стала технология экструзии — процесс обработки зерновых под высоким давлением, позволяющий получить ячеистую, но одновременно сытную структуру. Благодаря этому батончик стал настоящим источником природной энергии в компактном формате.

Узнаваемая обертка "Мажрр"

Упаковка с годами модернизировалась, но узнаваемый вкус оставался неизменным. А в 2021 году бренд прошел масштабный ребрендинг: родилась современная линейка MAJOR GRAIN – символ обновленной энергии и нового образа жизни для активных людей.

Что делает "Мажор" особенным?

В состав входят пшеничные, кукурузные и рисовые крупы – натуральный источник энергии без лишних калорий. В отличие от большинства батончиков, у "Мажора" нет шоколадного покрытия. Это делает его удобным в потреблении – он не липнет к рукам и не тает даже в жару.

Вишневый "Мажор" внутри

Классическая линейка предлагает несколько популярных вариантов: вишня с легкой кислинкой, какао для любителей шоколада, а также клубника для поклонников мягких вкусов.

как выглядит "Мажор"

"Мажор" стал одним из первых украинских продуктов, получивших знак качества "Добрый знак", пройдя сертификацию по европейским стандартам. Благодаря отсутствию шоколадного покрытия этот батончик часто выбирают родители для детей — как менее калорийную и "тяжелую" альтернативу привычным сладостям.

Когда и с чем есть?

Универсальность – еще одна сильная сторона "Мажора". Его можно сочетать с чаем или кофе как легкий десерт, добавлять в молоко или йогурт для питательного завтрака, или просто держать в сумке как энергетический перекус на ходу. Компактный формат идеально подходит для офиса, путешествий, занятий спортом – любой ситуации, когда нужна быстрая порция энергии без лишних калорий.

Современный вариант "Мажор"

Больше чем батончик

Через двадцать с лишним лет "Мажор" превратился в настоящий культурный феномен. Это не просто сладости — маленький символ украинского детства, который смог адаптироваться к современному ритму жизни.

Пройдя путь от новинки 2000-х до энергетической линейки MAJOR GRAIN, бренд остался верен главным ценностям: легкости, доступности и вкусу, объединяющему поколение. Именно поэтому "Мажор" до сих пор остается на кухонных полках миллионов украинских семей.

