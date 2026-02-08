Укр

Советские чугунные сковородки до сих пор в моде: почему их выбирают даже сегодня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Чугунная сковорода
Чугунная сковорода. Фото Открытые источники

Несмотря на их преимущества, они очень тяжелые

Чугунные сковородки, изготовленные еще в советские времена, не теряют популярности на современных кухнях. Они выглядят просто, но обладают свойствами, которые делают их особенными даже по сравнению с современными моделями.

Их ценят не только за долговечность, натуральный антипригарный эффект и способность равномерно распределять тепло. Об основных преимуществах чугунной посуды написал "Телеграф".

Среди них:

  • Долговечность и качество материалов. Чугунная сковорода практически не изнашивается, выдерживает высокие температуры и использование металлических лопаток;
  • Натуральный антипригарный эффект. Пористая структура чугуна забивается жиром при использовании, создавая природное покрытие, которое с годами становится только лучше:
  • Равномерный прогрев. Толстые стенки удерживают тепло и обеспечивают равномерное прокаливание, придавая блюдам особый вкус;
  • Безопасность. Отсутствие синтетических покрытий, таких как тефлон, делает сковороды экологически более безопасными;
  • Универсальность. Посуда подходит для плит, духовок и открытого огня.
Почему советскими сковородками до сих пор пользуются
Такая сковорода была почти у всех. Фото: violity

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему до сих пор используют советское постельное белье.

Теги:
#Кухня #СССР #Интересное #Сковородка