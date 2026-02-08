Советские чугунные сковородки до сих пор в моде: почему их выбирают даже сегодня

Несмотря на их преимущества, они очень тяжелые

Чугунные сковородки, изготовленные еще в советские времена, не теряют популярности на современных кухнях. Они выглядят просто, но обладают свойствами, которые делают их особенными даже по сравнению с современными моделями.

Их ценят не только за долговечность, натуральный антипригарный эффект и способность равномерно распределять тепло. Об основных преимуществах чугунной посуды написал "Телеграф".

Среди них:

Долговечность и качество материалов. Чугунная сковорода практически не изнашивается, выдерживает высокие температуры и использование металлических лопаток;

Натуральный антипригарный эффект. Пористая структура чугуна забивается жиром при использовании, создавая природное покрытие, которое с годами становится только лучше;

Равномерный прогрев. Толстые стенки удерживают тепло и обеспечивают равномерное прокаливание, придавая блюдам особый вкус;

Безопасность. Отсутствие синтетических покрытий, таких как тефлон, делает сковороды экологически более безопасными;

Универсальность. Посуда подходит для плит, духовок и открытого огня.

Такая сковорода была почти у всех. Фото: violity

