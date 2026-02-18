Всегда с урожаем: ТОП-7 сортов баклажанов, устойчивых к фузариозу

Февраль — лучшее время для посева баклажанов. Какие баклажаны посадить, чтобы растения не погибли от фузариоза, вертициллеза и прочих болезней увядания.

Обидно потратить массу времени и сил, но в итоге увидеть погибающее, чернеющее на глазах растение. Шансы на урожай падают, а руки опускаются. Что делать? С самого начала нужно выбрать сорта баклажанов, устойчивые к болезням увядания — это фузариоз, вертициллез и т.п.

Многие огородники знакомы с ситуацией, когда на грядке с баклажанами творится нечто непонятное: прежде здоровые крепкие растения начинают желтеть, опускают листья, начинает гнить корневая система. Все это проявления фузариоза, грибкового заболевания, не менее опасного, чем фитофтороз на томатах.

Бороться с фузариозом можно, но хлопотно и порой бессмысленно. Простые средства, будь то перекись водорода или фитоспорин, дают кратковременный результат, а иногда от них вообще нет толку. Оптимальный выход из ситуации — заранее выбирать сорта баклажанов, устойчивые к этим болезням.

Спешим назвать 7 проверенных сортов баклажанов, которые успешно сопротивляются фузариозу и аналогичным болезням:

Найт Леди — гибрид, созревающий в средне-ранние сроки, может похвастаться высокой устойчивостью к различным патогенам и гнилям.

Баклажан "Найт Леди"

Эпик — ранний гибрид, устойчив к многим болезням баклажанов.

Баклажан "Эпик"

Бибо — отличается повышенной устойчивостью именно к фузариозу.

Баклажан "Бибо"

Модар — ультраранний баклажан, устойчив к фузариозу и вертициллезу,а также к гнилям.

Баклажан "Модар"

Черный красавец — сорт среднего срока созревания, устойчив к фузариозу.

Баклажан "Черный красавец"

Моби Дик — белоплодный баклажан, толерантный к увяданию.

Баклажан "Моби Дик"

Валентина — ранний гибрид, устойчивый к фузариозу и вертициллезу.

Баклажан "Валентина"

Стоит напомнить, что для успешного выращивания баклажанов обязателен севооборот: лучше всего они растут после бобовых, а рядом с ними не стоит сажать картофель, помидоры и фенхель .

