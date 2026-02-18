Завжди з урожаєм: ТОП-7 сортів баклажанів, стійких до фузаріозу

Лютий – найкращий час для посіву баклажанів. Які баклажани посадити, щоб рослини не загинули від фузаріозу, вертицильозу та інших хвороб в’янення.

Прикро витратити масу часу і сил, але в результаті побачити рослину, що гине, чорніє на очах. Шанси на врожай падають, а руки опускаються. Що робити? З самого початку потрібно вибрати сорти баклажанів, стійкі до хвороб в’янення — це фузаріоз, вертицильоз тощо.

Багато городників знайомі з ситуацією, коли на грядці з баклажанами твориться щось незрозуміле: спочатку здорові міцні рослини починають жовтіти, опускають листя, починає гнити коренева система. Все це прояви фузаріозу, грибкового захворювання, не менш небезпечного, ніж фітофтороз на томатах.

Боротися з фузаріозом можна, але клопітно і часом безглуздо. Прості засоби, будь то перекис водню або фітоспорин, дають короткочасний результат, а іноді від них взагалі немає користі. Оптимальний вихід із ситуації – заздалегідь вибирати сорти баклажанів, стійкі до цих хвороб.

Поспішаємо назвати 7 перевірених сортів баклажанів, які успішно опираються фузаріозу та аналогічним хворобам.

Найт Леді — гібрид, що дозріває в середньо-ранні терміни, може похвалитися високою стійкістю до різних патогенів та гнилі.

Баклажан "Найт Леді"

Епік — ранній гібрид, стійкий до багатьох хвороб баклажанів.

Баклажан "Епік"

Бібо відрізняється підвищеною стійкістю саме до фузаріозу.

Баклажан "Бібо"

Модар — ультраранній баклажан, стійкий до фузаріозу і вертициллезу, а також до гнилі.

Баклажан "Модар"

Чорний красень – сорт середнього терміну дозрівання, стійкий до фузаріозу.

Баклажан "Чорний красень"

Мобі Дік – білоплідний баклажан, толерантний до в’янення.

Баклажан "Мобі Дік"

Валентина – ранній гібрид, стійкий до фузаріозу та вертициллезу.

Баклажан "Валентина"

Фото: vesnodar.com.ua, agroterem.com.ua

Для успішного вирощування баклажанів обов’язкова сівозміна: найкраще вони ростуть після бобових, а поряд з ними не варто садити картоплю, помідори та фенхель .

