Потеряете удачу и деньги. Что категорически нельзя одалживать и делать 18 февраля
Не игнорируйте 18 февраля основных традиций и запретов
В среду, 18 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. По старому стилю этот праздник припадал на 3 марта.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святитель Агапит Исповедник, епископ Синадский IV–V века, прославился стойкостью в вере и защитой христианского учения. Согласно преданию, за свою праведность он получил от Бога дар исцелять людей и совершать чудеса.
Что можно делать 18 февраля:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Агапиту Исповеднику, прося исцеления от болезней и защиты от трудностей;
- Сегодня благоприятный день для искреннего покаяния, примирения с близкими и прощения старых обид;
- В этот день важно совершать добрые дела, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации;
- Существует и особая примета дня: нужно надеть что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию;
- Верили, что чем щедрее 18 февраля угостить других овсяным печеньем, тем больше в дом придет достатка, тепла и счастья.
Что нельзя делать 18 февраля:
- В этот день не стоит выносить мусор — вместе с ним можно "вынести" счастье и благополучие;
- Не рекомендуется сегодня одалживать соль или хлеб, если не хотите, чтобы год выдался неурожайным;
- Крупные купюры в этот день лучше никому не отдавать, потому что с ними "уйдет" и стабильный достаток;
- Не начинайте новых дел и проектов — они могут не принести ожидаемого результата;
