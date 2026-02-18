Потеряете удачу и деньги. Что категорически нельзя одалживать и делать 18 февраля

Не игнорируйте 18 февраля основных традиций и запретов

В среду, 18 февраля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. По старому стилю этот праздник припадал на 3 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Агапит Исповедник, епископ Синадский IV–V века, прославился стойкостью в вере и защитой христианского учения. Согласно преданию, за свою праведность он получил от Бога дар исцелять людей и совершать чудеса.

Что можно делать 18 февраля:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святителю Агапиту Исповеднику, прося исцеления от болезней и защиты от трудностей;

Сегодня благоприятный день для искреннего покаяния, примирения с близкими и прощения старых обид;

В этот день важно совершать добрые дела, помогать нуждающимся и поддерживать тех, кто оказался в трудной ситуации;

Существует и особая примета дня: нужно надеть что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию;

Верили, что чем щедрее 18 февраля угостить других овсяным печеньем, тем больше в дом придет достатка, тепла и счастья.

Что можно и нельзя делать 18 февраля

Что нельзя делать 18 февраля:

В этот день не стоит выносить мусор — вместе с ним можно "вынести" счастье и благополучие;

Не рекомендуется сегодня одалживать соль или хлеб, если не хотите, чтобы год выдался неурожайным;

Крупные купюры в этот день лучше никому не отдавать, потому что с ними "уйдет" и стабильный достаток;

Не начинайте новых дел и проектов — они могут не принести ожидаемого результата;

