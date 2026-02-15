Последняя неделя перед Великим постом: традиции Масленицы, которые следует знать каждому
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Настоящий смысл и традиции каждый день Масленицы
В 2026 году Масленица занимает 16–22 февраля. Именно этот период перед Великим постом, когда разрешается еще вкусно и щедро праздновать перед 48-дневным постом, хотя есть некоторые запреты, которых следует соблюдать.
Это время проводов зимы, радости, народных гуляний и вкуснейших блинов. Каждый день Масленицы имеет уникальные традиции.
Понедельник — "Встреча"
Это первый день недели Масленицы. Люди завершают подготовку к праздникам — пекут первые блины, обсуждают место и время последующих гуляний, начинают изготавливать чучело Масленицы — символ зимнего духа. Первый блин традиционно отдают бедным или кладут на окно в память об усопших.
Вторник — "Заигрывание"
В этот день молодежь проводила своеобразное "заигрывание" — гуляния, игры, катание на санках и снежные развлечения способствовали общению и знакомствам. В некоторых традициях этот день символизирует начало знакомств и даже просмотр потенциальных пар.
Среда — "Лакомка"
Это середина праздника. В этот день хозяйки приглашали родственников и близких на общие угощения — блины, творожники, вареники с сыром, медом и сметаной. Это один из самых веселых дней, когда праздничные столы пестрят вкусностями, ведь после Масленицы начинается Великий пост.
Четверг — "Разгуляй"
С четверга начинается так называемая Широкая Масленица — время самых широких гуляний. Люди устраивали игры, соревнования, катание на горках и санках, дружеские посиделки и народные представления. Это была кульминация недели.
Пятница — "Тещины вечера"
В эту пятницу мужчины приходили к своим тещам на угощение блинами. Это был своего рода благодарственный жест и взаимных визитов, которые укрепляли семейные связи.
🤝 Суббота — "Посиделки золовки"
Суббота посвящена встречам с сестрой мужа (золовкой), а также другими его родственниками. Этот день символизирует укрепление родственных связей. Женщины общаются, угощают блинами.
Воскресенье — "Прощенное воскресенье"
Последний и самый трогательный день. Масленицы завершаются днем прощения — родственники и друзья просят друг у друга прощения за образы, готовятся духовно к Великому посту. В некоторых традициях еще и сжигали чучело — символ зимы, чтобы окончательно проводить холодные дни и встретить весну
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в неделю Масленицы. Мы назвали главные запреты.