Последняя неделя перед Великим постом: традиции Масленицы, которые следует знать каждому

Настоящий смысл и традиции каждый день Масленицы

В 2026 году Масленица занимает 16–22 февраля. Именно этот период перед Великим постом, когда разрешается еще вкусно и щедро праздновать перед 48-дневным постом, хотя есть некоторые запреты, которых следует соблюдать.

Это время проводов зимы, радости, народных гуляний и вкуснейших блинов. Каждый день Масленицы имеет уникальные традиции.

Понедельник — "Встреча"

Это первый день недели Масленицы. Люди завершают подготовку к праздникам — пекут первые блины, обсуждают место и время последующих гуляний, начинают изготавливать чучело Масленицы — символ зимнего духа. Первый блин традиционно отдают бедным или кладут на окно в память об усопших.

Вторник — "Заигрывание"

В этот день молодежь проводила своеобразное "заигрывание" — гуляния, игры, катание на санках и снежные развлечения способствовали общению и знакомствам. В некоторых традициях этот день символизирует начало знакомств и даже просмотр потенциальных пар.

Праздничный стол на Масленицу. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Среда — "Лакомка"

Это середина праздника. В этот день хозяйки приглашали родственников и близких на общие угощения — блины, творожники, вареники с сыром, медом и сметаной. Это один из самых веселых дней, когда праздничные столы пестрят вкусностями, ведь после Масленицы начинается Великий пост.

Четверг — "Разгуляй"

С четверга начинается так называемая Широкая Масленица — время самых широких гуляний. Люди устраивали игры, соревнования, катание на горках и санках, дружеские посиделки и народные представления. Это была кульминация недели.

Пятница — "Тещины вечера"

В эту пятницу мужчины приходили к своим тещам на угощение блинами. Это был своего рода благодарственный жест и взаимных визитов, которые укрепляли семейные связи.

🤝 Суббота — "Посиделки золовки"

Суббота посвящена встречам с сестрой мужа (золовкой), а также другими его родственниками. Этот день символизирует укрепление родственных связей. Женщины общаются, угощают блинами.

Воскресенье — "Прощенное воскресенье"

Последний и самый трогательный день. Масленицы завершаются днем прощения — родственники и друзья просят друг у друга прощения за образы, готовятся духовно к Великому посту. В некоторых традициях еще и сжигали чучело — символ зимы, чтобы окончательно проводить холодные дни и встретить весну

