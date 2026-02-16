Кроссовки будут как новые. Американка показала, как стирает обувь без дополнительных средств (фото)

Привести в порядок поможет два секретных ингредиента

Многие сталкиваются с тем, что не могут полностью в совершенстве выстирать кроссовки после плохой погоды. А некоторые лайфхаки в сети вызывают вопросы. Однако один рабочий способ для текстильной повседневной обуви все же есть.

В сети Тик Ток женщина показала, как превратила грязные кроссовки в почти новые без специальных средств. Чтобы постирать обувь дома без стиралки, нужно: гель для стирки, сода, уксус, щетка и большая емкость с водой.

На фото женщина показала, что сначала в большой емкости с водой разводит стиральный порошок, затем добавляет соду и уксус. Пропорция не указана, но обычно она составляет 1/2. Далее нужно тщательно и хорошо стирать с помощью щетки, пока не будете удовлетворены результатом. После этого кроссовки следует перевернуть текстилем вниз и оставить на 1-3 часа в растворе.

Как постирать кроссовки дома

Замачивание кроссовок

После откисания обувь следует хорошо промыть проточной водой и поставить сушиться. Но предварительно кроссовки рекомендуется обмотать как на фото бумажными полотенцами или салфетками. Рекомендуется использовать только белые. Салфетки нужны для того, чтобы на обуви не возникало желтых пятен после стирки. Сушить можно как на солнце, так и в тени.

Кроссовки обмотали белыми салфетками

Чистые кроссовки после стирки

В комментариях пользователи уже оценили этот способ стирки, отметив, что он может спасти обувь. Люди писали:

Ооо, прекрасно. Спасибо большое! У меня всегда получается это противное, грязное пятно, когда я оставляю их на солнце.

О, спасибо, у меня есть такая обувь.

