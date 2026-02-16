Болгары над этим могли бы посмеяться: почему перец называют "болгарским" в Украине

Родиной перца считают Центральную и Южную Америку

Еще с советских времен сладкий перец в Украине называют "болгарским". Этот овощ – один из самых популярных на наших столах и название "болгарский перец" звучит очень часто.

Однако мало кто задумывается, действительно ли сладкий перец имеет отношение к этой стране. Было бы логично предположить, что этот овощ происходит из Болгарии, но это не так. Родиной перца считаются территории Центральной и Южной Америки.

Название "болгарский перец" связано не со страной его происхождения, а с его последующей историей. Значительную часть сладкого перца в 60-70 годы прошлого века на территорию СССР поставлла именно Болгария.

Болгарский перец

Болгарские агрономы вывели сорта перца с толстыми стенками и сладковатым вкусом. Именно с тех пор сладкий мясистый перец стали называть "болгарским".

Кроме того, считается, что именно болгарские селекционеры сыграли главную роль в популяризации цветных сортов перца — желтого, оранжевого и красного. И хотя сейчас этот овощ выращивают в Украине и импортируют из разных стран, название "болгарский перец" закрепилось за сладким перцем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нецензурно называют россиян в Эстонии. Это слово есть в эстонских словарях и встречается в местных СМИ.