Повезет только западным областям. Какие графики будут 16 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в понедельник, 16 февраля, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за нагрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Киевская область

График отключения света в Киевской области 16.02.2026

Винницкая область

График отключения света в Винницкой области 16.02.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 16.02.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 16.02.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 16.02.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 16.02.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 16.02.2026

Одесская область

В Одессе и области действуют стабилизационные отключения.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 16.02.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 16.02.2026

Тернопольская область

Общего графика отключения электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 16.02.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 16.02.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 16.02.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 16.02.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 16.02.2026

