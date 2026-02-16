Начало Масленичной недели и поминание святых. Что нельзя делать 16 февраля, чтобы всегда быть в достатке

Рассказываем, что нужно избегать в праздник, если не хотите потерять благополучие

В понедельник, 16 февраля, православные верующие и греко-католики вспоминают святых Памфила и одиннадцать мучеников. Кроме того, начинается Масленичная неделя.

В этот день чтят христиан, которые приняли страдания за веру во время гонений при императоре Диоклетиане в 308 году. Среди них особое место занимает Памфил — пресвитер Кесарии Палестинской, прославившийся своей образованностью и благочестием. Он создал обширную библиотеку, переписывал и разъяснял Священное Писание.

Вместе с ним мученическую кончину приняли еще одиннадцать христиан. Их долго подвергали пыткам, требуя отречься от Христа и принести жертвы языческим богам, но они остались непреклонны. После тяжелых истязаний их казнили. Этот день служит напоминанием о твердости веры и верности Богу.

Масленица 2026

В 2026 году Масленица продолжается с 16 по 22 февраля. Поскольку эта неделя (Сырная седмица) является подготовительной к Великому посту, существуют четкие правила питания. Рацион должен состоять из продуктов, помогающих постепенно отказаться от тяжелой пищи:

Блинчики и вареники . Главные символы праздника. В Украине традиционно предпочитают вареники с сыром.

. Главные символы праздника. В Украине традиционно предпочитают вареники с сыром. Молочные продукты . Сметана, сыр, масло, молоко, кефир, ряженка.

. Сметана, сыр, масло, молоко, кефир, ряженка. Рыба и морепродукты . Любые виды рыбы в запеченном, вареном или соленом виде.

. Любые виды рыбы в запеченном, вареном или соленом виде. Яйца . Как самостоятельное блюдо или как ингредиент для выпечки.

. Как самостоятельное блюдо или как ингредиент для выпечки. Овощи, фрукты, орехи и мед. Разрешены без ограничений.

Главное ограничение касается мяса, поскольку Масленица, поэтому запрещено употреблять свинину, говядину, птицу (курицу, индейку), колбасы, сало. Церковь также рекомендует ограничивать употребление спиртного, хотя народные традиции иногда допускают умеренное количество вина.

Что нельзя делать 16 февраля

Братья или давать в долг. Любые финансовые операции с долгами в этот день "вымывают" деньги из дома на весь год.

Любые финансовые операции с долгами в этот день "вымывают" деньги из дома на весь год. Поднимать монеты или вещи с земли. Найденные деньги принесут только финансовые затруднения и неудачи.

Носить черную одежду . Это может привлечь неприятности и горе в семью.

. Это может привлечь неприятности и горе в семью. Заниматься рукоделием . Узлы и нити 16 февраля могут "запутать судьбу" и перекрыть путь к благополучию.

. Узлы и нити 16 февраля могут "запутать судьбу" и перекрыть путь к благополучию. Конфликтовать и ссориться. Ссоры с близкими могут привести к тому, что весь год пройдет в распри.

У кого именины 16 февраля

Сегодня именины празднуют Даниил, Иеремия, Илия, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

Напомним, что Масленица всегда переходит в строгий христианский пост. Ранее мы писали, что нельзя делать в Великий пост 2026 года.