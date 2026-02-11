На Днепр мчит резкое и сильное потепление: каких температур ждать и когда

Развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину

В Днепр скоро ворвется ощутимое потепление с "плюсами". Однако хорошую погоду могут подпортить осадки.

Об этом сообщается в прогнозах погоды. Так, например, синоптики сайта Meteofor предвещают, что уже с 13 февраля в областной центр придут "плюсы". Такая теплая погода продержится до 17 числа и во время этого периода столбики термометров будут находиться на уровне +4+7 градусов. Большую часть времени возможны осадки в виде дождя.

Погода в Днепре в феврале

Схожего мнения придерживаются и специалисты с сайта meteo.uа. Они также прогнозируют потепление примерно с 13 февраля. Однако, в отличие от своих коллег, они считают, что минусовой температуры в феврале жителям Днепра уже и вовсе не стоит ждать. С 13 февраля температура будет держаться на уровне 0+10 градусов. Временами возможен дождь и снег.

Погода в Днепре в феврале

Потепление в Украине

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" ранее сообщил, развитие циклонической деятельности и активизация атмосферных фронтов принесут тепло в Украину тепло во второй декаде февраля начиная с западных и южных регионов.

Потепление будет сопровождаться обильными осадками и неустойчивой погодой. В течение второй декады месяца пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь и туман. Местами возможны кратковременные гололед и туманы. Ветер усилится преимущественно с южного направления, временами до 15 – 17 м/с.

Погода в Украине в феврале

