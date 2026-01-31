Бронирование работников усложняют: какие правила будут действовать с 1 февраля

Цель перемен — более тщательная проверка и предотвращение злоупотреблений

В Украине изменяются правила бронирования военнообязанных работников. С начала февраля подходит к концу действие постановления Кабмина, которое упрощало этот процесс.

С 1 февраля работодатели должны ждать до 72 часов рассмотрения заявки о бронировании работника. Раньше этот процесс занимал пора. Причина — потребность в более тщательной проверке документов и обоснованности каждого случая бронирования.

Отметим, такая продолжительность в трое суток действовала и до введения упрощенного постановления. В общем, это нужно во избежание злоупотреблений процессом бронирования и чтобы действительно критически важные работники получали его.

Еще одно "новшество" — возврат ограничения на частоту аннулирования брони. Работодатель не сможет отменить и снова оформить бронирование на одного и того же работника чаще раза в пять дней.

Какие предприятия имеют право бронировать работников

Кроме органов государственной и местной власти, правоохранителей, судей и т.п., забронировать сотрудников могут те предприятия или организации, которые признаны критическими для обеспечения Вооруженных сил или для функционирования экономики или обеспечения жизнедеятельности населения. Для возможности бронирования нужно соответствовать определенным критериям (3 из 7):

сумма уплаченных налогов за предыдущий год (свыше экв. 1 500 000 €)

поступления в иностранной валюте – (свыше экв. 32 000 000 €)

стратегическое значение для экономики и безопасности (в частности, мобильные операторы)

отсутствие задолженности по ЕСВ или налогам

средняя зарплата работников — не ниже 2,5 минималки

важное значение для общины или отрасли экономики

является резидентом Действие.

Если этих критериев нет, то предприятие может иметь критическое значение для общества или экономики. И тогда у каждой отрасли или области Украины есть свои требования. Например, аграрии должны иметь не менее 500 га с/х угодий или 20 работников, а на Львовщине есть требование трудоустройства ВПЛ или 50% экспорта произведенной продукции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что то же постановление Кабмина, которое предоставляло возможность бронирования за сутки, определяло возможность бронирования для работников гуманитарных организаций, в частности Красного креста.