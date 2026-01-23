Точно не для красоты: зачем в СССР продавали треугольные стеклянные бутылки (фото)

Есть один простой ответ, связанный с самой жидкостью

В Советском Союзе использовали треугольные бутылки. Их форма делала тару не только устойчивой, но и позволяла легко отличить от других. Именно эта особенность делала их важными для повседневного использования.

"Телеграф" узнал, что это за бутылки и почему они стали такими уникальными. Этим секретом поделились в посте в Threads.

Уникальный дизайн бутылки с уксусной кислотой. Фото: Телеграф

Такие бутылки использовали в СССР для уксусной эссенции. Их форма делала их устойчивыми и позволяла отличить от других пищевых жидкостей, даже на ощупь или в темноте. Это уменьшало вероятность того, чтобы случайно не использовать концентрированную жидкость.

Впоследствии на такие бутылки стали наносить мерные деления, чтобы было удобнее разводить эссенцию до нужной концентрации.

Уксусная эссенция – что это

Уксусная кислота известна с древних времен. Она образуется как побочный продукт при производстве спиртосодержащих напитков и применяется в промышленности. В чистом виде это концентрированное вещество, требующее осторожного использования.

Уксусная кислота и уксус. Фото: Телеграф

В свою очередь столовый уксус используют в кулинарии и для консервирования. Он состоит из воды и небольшого количества кислоты. Уксусная эссенция содержит значительно больше кислоты и используется только после разбавления. Из-за этого в СССР уделяли внимание форме бутылок и их отличию от обычной тары.

