Россияне планируют большую битву за индустриальный центр? Эксперт оценил, хватит ли у них ресурсов

О ведении такой подготовки сообщили американские аналитики

Российское военное командование планирует масштабное наступление летом 2026 года, в частности на Ореховско-Запорожском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Что нужно знать:

РФ готовит летнее наступление на Ореховско-Запорожском направлении

Оккупантам нужно захватить территории у рек Гайчур и Верхняя Терса

Угроза прямых городских боев в Запорожье в 2026 году отсутствует

Обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко пояснил "Телеграфу", что важно различать формулировки — наступление на Запорожье как областной центр и Запорожье как регион, область.

"Россияне для того, чтобы начать наступление на Запорожье, областной центр, должны, во-первых, подготовить соответствующий плацдарм, на котором они будут размещать и накапливать ударную группировку. Потому что Запорожье — это индустриальный, крупный город. И для россиян, если они на это решатся, это будет масштабная битва, которая истощит их максимально", — объясняет эксперт.

Для такой битвы оккупантам понадобится много ресурса, в том числе и заранее подготовленные резервы, что можно осуществить только в случае формирования соответствующего плацдарма, чем ВС РФ и занимаются сейчас на уже упомянутом выше направлении.

"Они используют его для того, чтобы обеспечить максимальную логистику для будущей ударной группировки — то есть сколько им нужно, чтобы наступать на Запорожье. Этой группировки в сто тысяч критически не хватает. А триста тысяч — это да", — сказал Коваленко.

Именно поэтому, по его прогнозам, наступательные действия в Запорожской области в 2026 году будут происходить именно в пределах реки Гайчур и реки Верхняя Терса — именно столько территорий им нужно захватить, чтобы сформировать такой плацдарм. Эта цель заложена командованием ВС РФ как перспектива – среднесрочная или даже долгосрочная.

"Даже если им за 2026 год и удастся, в чем я сомневаюсь, сформировать соответствующий плацдарм, то у них как минимум еще полгода, а возможно, даже больше, уйдет на формирование ударной группировки. Поэтому для самого областного центра угроза прямых боевых действий в городских условиях — это точно не перспектива 2026 года", — подытожил он.

Напомним, на фронте увеличилось количество боевых столкновений — за минувшие сутки зафиксировали около 300 боев, большинство из которых произошло на Покровском направлении.