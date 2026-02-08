В "АТБ" рухнули цены: какие 10 товаров можно купить со скидкой до -40% прямо сейчас
Осталось всего два дня до завершения акции
В популярной сети супермаркетов "АТБ" действуют крупные скидки на популярные товары — от бакалеи и мясных изделий до сладостей и напитков. Украинцы могут сэкономить на некоторых продуктах более чем 200 гривен.
Что нужно знать:
- Акция будет доступна еще всего несколько дней, обязательно нужно обращать внимание на дату
- Размер скидок: от 19% до 40% на самые популярные товары
- Супермаркеты могут устраивать подобные акции сразу по нескольким причинам
В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно приобрести в сети "АТБ" по скидкам до 10 февраля 2026 года. В этот список вошли рыба, соки, кофе, сладости, хурма, пельмени и многое другое.
Топ-10 товаров по скидкам в "АТБ":
- Тесто 400г Своя линия вытяжное "Филло" замороженное – 30,90 грн вместо 41,90 грн (Скидка 26% до 10.02)
- Пельмени 0,85кг "Три Медведя" из свинины и говядины – 159,90 грн вместо 266,90 грн (Скидка 40% до 10.02)
- Хурма Пирамида 1 сорт – 94,95 грн вместо 117,95 грн (Скидка 19% до 10.02)
- Изделие мясосодержащее 420 г Колбасный ряд/"Розумний вибір" Гурман с сыром – 65,90 грн вместо 109,90 грн (Скидка 40% до 10.02)
- Нектар 1л Hortex ананасовый пастеризованный Польша – 64,50 грн вместо 89,90 грн (Скидка 28% до 10.02)
- Сёмга 180 г "Своя линия" слабосоленая, филе – 185,90 грн вместо 249,90 грн (Скидка 25% до 10.02)
- Шоколад 90 г Milka молочный с кремовой и клубничной начинкой – 51,50 грн вместо 88,90 грн (Скидка 42% до 10.02)
- Печенье бисквитное 175 г Milka с шоколадной начинкой и кусочками молочного шоколада – 104,90 грн вместо 161,90 грн (Скидка 35% до 10.02)
- Кофе 280 г Nescafe Gold растворимый сублимированный – 404,90 грн вместо 636,50 грн (Скидка 36% до 10.02)
- Нектар 1л Hortex грейпфрутовый Польша – 54,50 грн вместо 75,90 грн (Скидка 28% до 10.02)
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Кроме того, акции иногда применяются к продуктам с приближающимся сроком годности. Однако большинство скидок — это продуманная стратегия магазинов для увеличения продаж.
