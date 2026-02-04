Как легко почистить сельдь от костей: простой лайфхак (видео)

Сельдь – любимая рыба многих украинцев, которую часто подают на праздничный стол, в салатах или просто с картошкой.

Но даже опытные хозяйки иногда сталкиваются с одной проблемой: как быстро и без труда очистить рыбу от косточек. Обычный процесс часто занимает много времени и требует аккуратности, чтобы не повредить нежное мясо. Однако есть простой лайфхак, который позволяет проделать всю работу буквально за несколько минут и значительно облегчает подготовку сельди к блюдам. О нем рассказали на TikTok-странице "illia_gotue".

Как быстро очистить сельдь

Сначала нужно сделать аккуратный надрез вокруг кости и срезать брюшко, удалив внутренности. Затем с помощью пальца осторожно извлекают позвоночник вместе с косточками – он легко получается целым, оставляя филе чистым и готовым к дальнейшему приготовлению.

Этот способ не только экономит время, но и помогает сохранить цельность рыбы, что особенно важно для салатов или фирменных закусок. Для лучшего результата рыбу можно немного охладить перед чисткой – тогда мясо становится более упругим и не разваливается.

Такой лайфхак пригодится всем, кто любит сельдь, но не хочет долго возиться с костями. Научившись этому трюку, вы сможете быстро подготовить рыбу для любого блюда и даже удивить гостей идеально чистым филе.