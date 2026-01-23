Была защитной крепостью Киевской Руси: как раньше называлась Полтава

Первое поселение на этом месте возникло на нынешней Соборной площади

Полтава — город с древней историей, который за все свое существование с IX века почти не изменил свое название. Его происхождение связано с рекой и местностью, возле которой формировалось поселение.

Впервые об этом городе упоминалось еще во времена Киевской Руси, когда он был крепостью, защищавшей эти земли от кочевников. Подробнее о Полтаве написал "Телеграф".

Официальной датой основания города считается 889 год. Первое поселение возникло на Соборном холме, где сейчас расположена Соборная площадь.

Соборная площадь окружена старинными зданиями, которые сохранили исторический облик центра города. Рядом находится Белая беседка в форме подковы — одна из самых известных достопримечательностей Полтавы. С этого места открывается панорама на долину Ворсклы и окрестные районы.

Вид на Полтаву, Соборная площадь. Фото: znaki

Как ее раньше называли

В древнерусской Ипатьевской летописи город упоминается под названием "Лтава". Современное название Полтава связано с рекой Лтава — правым притоком Ворсклы, которая когда-то протекала по Мазуровскому оврагу на Подоле. Происхождение названия считается славянским.

В начале XX века Полтаву часто называли духовным центром Украины. Это было связано с активной деятельностью деятелей культуры, образования, искусства и религии. В городе сосредотачивалось значительное количество церковных и исторических памятников, а также центров украинской культуры.

Архитектура города

В Полтаве работает Полтавский краеведческий музей, который расположен в здании бывшего Губернского земства, построенном в 1903 году. Здание украшает украинский орнамент, хорошо сохранились его фасады и внутренняя отделка. Музейная коллекция является самой большой в области.

Полтавский краеведческий музей. Фото: findway

Также работает Музей истории Полтавской битвы. Он посвящен событиям, которые имели большое значение для Украины и гетмана Ивана Мазепы. Именно после этой битвы гетман поддержал шведского короля, а не российского царя Петра I.

Музей истории Полтавской битвы. Фото: wikipedia

В центре города также расположен Корпусный сад. Он имеет четкую симметричную форму и считается образцом садово-паркового искусства. Парк был заложен к 200-летию Полтавской битвы.

Корпусный сад. Фото: wikipedia

