Почему в Польше лучше не стоит называть имя Таня: причина курьезная

В бытовых ситуациях могут возникать курьезные ситуации

Женщины с популярным в Украине именем Татьяна могут попасть в курьезную ситуацию в Польше. Все из-за отличий в звучании и значении слов.

Об этом пишет издание 24Канал. Оказывается, дело в фонетическом сходстве украинского сокращенного имени "Таня" к польскому слову tania. А это слово переводится как "дешевая".

Из-за такой детали в бытовых ситуациях могут возникать курьезные ситуации. Например, некоторые украинки рассказывают, что, представляясь именем Tania, ловили удивленные взгляды местных жителей, пока те не осознавали, что речь идет об имени.

Почему так происходит:

Проблема возникает исключительно из-за совпадения звучания, ведь слово tania в польском языке – распространенное прилагательное, активно используемое в:

рекламе,

ценниках,

разговорной речи.

Поэтому мозг автоматически воспринимает его как "дешево", а не как имя человека.

Как лучше обращаться к Таням в Польше:

использовать полную форму имени – Tetiana или польский вариант Tatiana,

или сразу уточнять, что Tania – это имя, а не прилагательное.

Напомним, ранее мы писали о том, какое имя в паспорте Тины Кароль и при чем здесь Ани Лорак.