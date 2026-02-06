С меня "могорич": откуда у украинцев это выражение и что слово означает на самом деле

Слово "могорич" известно еще с XII века и имело почти юридическое значение

В украинской народной традиции есть обычай закреплять соглашение или благодарить за помощь "могорича". Им может выступать как угощение после завершения дела, так и совместное употребление алкоголя. Фраза "с меня могорич" обещает такое вознаграждение тому, кого просят о помощи.

Пошло слово могорич от арабского maḫāriǧ – расходы. В этом звучании и значении закрепилось не только в украинском, а в русском, белорусском, польском. Официальное первое упоминание могорича — "Словарь староукраинского языка" датирует 1358 годом. Однако слово могло употребляться и раньше. На это указывает надпись, найденная в церкви Святого Пантелеймона над Днестром, возведенная в конце XII. Надпись датируют между 1216-1221 гг. и там описывается, что кто-то "не дошукався дані і взяв він могорич, і пили посеред дня".

Как давали "могорич" в древности

Когда заключали сделки купли/продажи, обычно были свидетели этого, их называли "могоричниками" – это иногда была даже профессия. Они вместе с участниками торга угощались "могоричем", удостоверяя соглашение, а перед этим должны были осмотреть предмет торга и засвидетельствовать его ценность. При необходимости и спорах они могли быть свидетелями или судьями в случае споров. Без "могорича" также считалось незавершенным и соглашение найма. Еще Павел Чубинский писал в 1862 году в книге "Значение могорича в договоре, хозяйственные общества, найм рабочих":

"На ярмарочній площі красується від 5 до 7 виставок, тобто тимчасових шинків, які мають нотаріальне значення, тому що рогатий скот, коні, колеса, одяг не можуть бути продані без могорича. Річ з тої хвилини вважається проданою, договір святим та непорушним, коли випили могорич… "

Открытка "Могорич"/ Украинские типы и виды

Заметим, в те времена не все были грамотными, а нотариусов не было, так что договоров составить не могли, а свидетели были надежным способом подтвердить соглашение. "Могорич" был частью свадебных обрядов, посвящение молодых парней к профессиональным сообществам, когда молодежь угощала старших. "Випили могорич. Олександра вступила у Петрову хату, котра відтоді мала бути й її хатою", — писал Михаил Коцюбинский. Обычай магорича был очень распространен: "Могорич — це мазь така, що після неї вже колеса не риплять!" (Иван Карпенко-Карий)

Могорич является частью многих поговорок:

Сторгувала баба бич, та не дала могорич

Чи купим, чи не купим, а могорич треба ся напити

Старці паліччям міняються, та й то могорич п’ють.

