Сильные морозы миновали только одну область Украины. Удержится ли там тепло в дальнейшем

Таких морозов, которые сейчас накрыли почти всю Украину, не было 20 лет

Последний месяц зимы в Украине начался с сильных морозов. По прогнозам синоптиков, период 1-4 февраля может стать самым холодным в Украине за последние 20 лет. Однако одну область экстремальные температуры миновали.

Так, в то время, когда минувшей ночью местами столбики термометров в Украине опустились ниже 25 градусов, в Закарпатье было только до -6. При этом в соседней Ивано-Франковской области ночные температуры были ниже 20 градусов мороза.

После полудня 2 февраля по всей стране сохраняются минусовые показатели. Даже на юге столбики термометров не поднимаются выше –10 градусов.

На Закарпатье — или маленький "минус", или даже выше нуля. Благодаря природному барьеру Карпатских гор арктический циклон практически не задел регион. Карпаты действуют как щит, блокируя холодные арктические массы с севера. Благодаря этому низменные районы Закарпатья остаются в зоне более теплого воздуха с Черного моря.

Карта погоды, температура в Закарпатье 2 февраля

"Карпаты всегда защищают Закарпатье от арктических вторжений, образуя микроклимат, подобный средиземноморскому зимой. Это позволяет избежать экстремальных морозов, таких как -30 ° C в центральных областях ", — пояснила Наталья Голеня, синоптик Закарпатского центра по гидрометеорологии.

По прогнозам, в ближайшие дни в областном центре области, Ужгороде, морозов не ожидается. Даже ночью прогнозируется "плюсовая температура". 6 февраля днем в Ужгороде прогнозируется до 9 градусов тепла.

Прогноз погоды в Ужгороде.

Сколько будут держаться морозы в Украине

Известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что период с 1 по 4 февраля может стать самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20...-25 градусов, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья.

По прогнозу Кибальчича, 1–4 февраля местами по низменным участкам местности мороз окрепнет до -26…-31 градуса. В дневные часы ожидается -12...-18 градусов, в южной части -6...-11.

