Морозы наступают: в Киеве резко похолодает, но перед этим будет "сюрприз"

Февраль начинается с температурных качелей

На Киев надвигается новая волна февральских морозов. Они будут кратковременными, а перед этим в городе потеплеет.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, например сециалисты сайта Meteofor считают, что с 9 по 11 февраля в Киеве ожидается новая волна холодов. В этот период времени температура воздуха будет держаться на уровне -7-18 градусов. Однако перед этим в столице также ожидается и небольшое потепление — до -3-8 градусов с нынешних -8-19. Возможны осадки в виде снега.

Погода в Киеве

Аналогичный прогноз дают и специалисты сайта Meteo.ua. Там предполагают, что , что с 8 по 11 февраля столбики термометров в столице опустятся до уровня -10-20 градусов, однако до этого также ожидается небольшое потепление — до -3 градусов. В отдельные сни будет снежить.

Погода в Киеве

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

