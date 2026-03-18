Женщина имеет хорошее образование и ведет непубличный образ жизни

Сергей Лавров — министр иностранных дел России уже более 20 лет. Он известен, как верный слуга Путина, который служит его режиму и является рупором российской пропаганды. О личной жизни Лаврова, несмотря на публичность его должности, известно немногое. Он всю жизнь женат на женщине по имени Мария, с которой вырастил единственную дочь Екатерину.

Екатерина Винокурова — что о ней известно?

Екатерина Винокурова родилась в Нью-Йорке 3 апреля 1982 года. В то время ее отец работал в советском представительстве при ООН. По праву рождения она сразу получила гражданство США. Кроме того, у дочери Лаврова есть и гражданство России.

Екатерина получила хорошее образование за границей. Она окончила школу на Манхэттене, затем поступила в престижный Колумбийский университет, где изучала политологию. После этого дочь дипломата также получила степень магистра по экономике London School of Economics.

Несмотря на американское гражданство, дочь Лаврова вернулась в Россию. Она не стала строить карьеру в политике, а занялась бизнесом в сфере искусства. Екатерина — основательница компании Smart Art, которая занимается продвижением современных российских художников, организацией выставок и развитием арт-рынка.

Кроме того, она около 10 лет была директором в российском отделении крупнейшего аукционного дома Christie’s. Все это время она занималась продажей антиквариата и предметов искусства.

В 2008 году дочь Лаврова познакомилась и вышла замуж за российского бизнесмена Александра Винокурова. Он имеет серьезный капитал в РФ и входит в круг приближенных к Путину олигархов.

Известно, что Винокуров — топ-менеджер TPG Capital, Morgan Stanley, "Суммы" и Альфа-групп. В 2017 году он стал совладельцем инвестиционной компании "Марафон групп", управляющей его активами через "Марафон фарму".

Екатерина после замужества взяла фамилию мужа и стала Винокурова. У пары родились двое детей — сын и дочка.

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны России против Украины дочь Лаврова и ее муж находятся под международными санкциями ряда западных стран (включая США, Великобританию и ЕС).

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Маша Распутина, которая выросла в Украине и поддерживает войну. Она может оказаться на улице с дочерью-инвалидом.