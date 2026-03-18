Скандал на рынке недвижимости: топ-менеджер Кличко продает историческую часть больницы в Киеве? (фото)

Биографию отельера Олексенко не обошли стороной земельные скандалы

Коллега братьев Виталия и Владимира Кличко продает историческое здание в Киеве. Бывшую больницу выставили на OLX за три миллиона долларов.

Первым о скандальном лоте сообщил паблик "Диви Шо". По словам автора канала, речь о здании, которое расположено рядом с Областной клинической больницей в Шевченковском районе города.

Здание было выставлено на продажу 14 марта под названием "Исторический особняк медицинского направления".

Площадь здания: 2186 кв.м.

Площадь участка: 28 соток

3 этажа. Нежилой фонд

Автономные этажи, кабинетная система

Выполнен частичный ремонт (ж/б перекрытия, новая кровля и окна)

Транспортная доступность — метро Лукьяновская – 4 остановки.

Цена — 140 195 148 гривен (~3 200 000 долларов).

Стоит отметить, что 18 марта объявление о продаже было удалено.

Кто владеет зданием и как связан с братьями Кличко

Как выяснил "Телеграф", здание является бывшим офтальмологическим корпусом, который с 2013 года находится в собственности ООО "ДЖИВАКА". Эта же компания арендует землю под ним с 2017 года.

В комментариях под постом автора "Диви Шо" пользователи также узнали в здании онкодиспансер, который расположен рядом с действующими корпусами.

Согласно информации сайта YouControl, владельцем ООО "ДЖИВАКА" является Руслан Олексенко. Он известен как топ-менеджер гостинично-развлекательного бизнеса братьев Виталия и Владимира Кличко.

Является основателем и управляющим партнером компании DEOL (девелоперская и управляющая компания в сфере коммерческой недвижимости).

Олексенко публично выступал в качестве партнера Владимира Кличко (гостиница "11 Mirrors").

"Владимир Кличко и Руслан Олексенко продолжают развивать свой совместный проект — киевский дизайн-отель 11 Mirrors. Теперь на его крыше появился ресторан-бар, созданный в партнерстве с World Class", — писало в 2018 году издание jetsetter и публиковало фото с открытия ресторана.

Cкандал с Олексенко

Биографию застройщика не обошли стороной земельные скандалы. Один из таких вспыхнул в 2019 году, когда фирма Олексенко стала владельцем 3 гектаров на берегу Днепра, которые, как писало издание "Наші гроші", была незаконно выведена из госсобственности.

Речь об участке в селе Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Незаконность выведения земли из собственности государства тогда признал суд, однако срок для ее возвращения государству уже истек. После судебного процесса 19 июня владельцем участка 3,05 га стала компания "Оксамитовий Берег", созданная за несколько дней до этого. Учредителями фирмы числились Руслан Олексенко и Евгений Лузан, являющийся и руководителем (до него директором была Галина Пилипенко).

