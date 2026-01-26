Эти 7 видов зелени идеальны для выращивания дома (список)
Какие травы можно выращивать в помещении? Как можно посеять и вырастить зелень, полезную для здоровья и настроения, просто в квартире?
Зелень в обычных горшках для комнатных растений — это и вкусно, и ароматно, и просто чудесно. Авторитетный эксперт рассказал подробности, как посеять и вырастить полезные для здоровья и настроения травы.
"Выращивание зеленых трав в помещении позволяет продлить садовый сезон на весь год, наслаждаясь свежими ароматами даже тогда, когда земля на улице замерзла, — говорит Эми Энфилд, доктор философии, старший специалист по садоводству. — Это также фантастический способ привнести зелень и аромат в ваш дом с относительно небольшим уходом".
Независимо от того, являетесь ли вы опытным садоводом или только начинаете свой путь в этом деле, умение выращивать травы в помещении может не только расширить ваш садоводческий арсенал, но и добавить изюминку вашему дому или интерьеру, поскольку растения улучшают общую эстетику помещения.
Лучшие травы для выращивания в помещении
Хотя большинство трав можно выращивать в помещении, есть несколько, которые лучше подходят для выращивания в домашних условиях, чем другие. Аарон Стейл, специалист по садоводству из Университета штата Айова, рекомендует начинать с трав, которые требуют меньше света и низкой влажности и хорошо растут при более низких температурах, таких как базилик, орегано, кинза, тимьян, петрушка, мята и лук-шалот.
Бет Р. Боллес , специалист по садоводству из Университета Флориды, добавляет, что лучше избегать выращивания таких трав, как хрен или имбирь, поскольку они имеют крупные стержневые корни.
