Ці 7 видів зелені є ідеальними для вирощування вдома (список)

Які трави можна вирощувати? Як можна посіяти та виростити зелень, корисну для здоров’я та настрою, просто у квартирі?

Зелень у звичайних горщиках для кімнатних рослин — це смачно, ароматно, і просто чудово. Авторитетний експерт розповів подробиці, як посіяти та виростити корисні для здоров’я та настрою трави.

"Вирощування зелених трав у приміщенні дозволяє продовжити садовий сезон на весь рік, насолоджуючись свіжими ароматами навіть тоді, коли земля на вулиці замерзла, — каже Емі Енфілд, доктор філософії, старший фахівець із садівництва. — Це також фантастичний спосіб привнести зелень та аромат у ваш будинок з відносно невеликим доглядом".

Незалежно від того, чи є ви досвідченим садівником або тільки починаєте свій шлях у цій справі, вміння вирощувати трави в приміщенні може не тільки розширити ваш садівницький арсенал, а й додати родзинку до вашого будинку чи інтер’єру, оскільки рослини покращують загальну естетику приміщення.

Кращі трави для вирощування у приміщенні

Хоча більшість трав можна вирощувати в приміщенні, є кілька, які краще підходять для вирощування в домашніх умовах, ніж інші. Аарон Стейл, фахівець із садівництва з Університету штату Айова, рекомендує починати з трав, які вимагають менше світла та низької вологості і добре ростуть при нижчих температурах, таких як базилік, орегано, кінза, чебрець, петрушка, м’ята та цибуля-шалот.

Вирощені трави можна відразу додавати в салати та чаї. Фото: pixabay

Бет Р. Боллес, фахівець із садівництва з Університету Флориди, додає, що краще уникати вирощування таких трав, як хрін або імбир , оскільки вони мають велике стрижневе коріння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, насіння яких квітів вже час садити в лютому, щоб вони радували вас раннім цвітінням.