Никакой вони из мусорника: копеечное средство, которое реально работает

Неприятный запах из мусорного ведра — проблема, с которой сталкиваются даже в тех домах, где мусор выносят каждый день. Особенно быстро он появляется в семьях, где готовят много и часто. В сети набирает популярность простой и бюджетный способ, позволяющий нейтрализовать вонь без дорогих средств. Об этом сообщает "Телеграф".

Как выяснилось, самым эффективным "поглотителем" запахов может стать обычная пищевая сода. Специалисты объясняют, что этот порошок способен впитывать влагу и нейтрализовать органические соединения, которые и вызывают неприятный запах. Именно поэтому сода хорошо справляется даже с запахами от рыбы, мяса, молочных продуктов и других скоропортящихся отходов.

Чтобы воспользоваться лайфхаком, достаточно насыпать небольшую пригоршню соды на дно чистого ведра, а сверху положить мусорный пакет. При желании порошком можно слегка присыпать и сам пакет. При использовании сода будет постепенно впитывать влагу и запахи, а менять ее рекомендуют каждый раз вместе с мусором.

Кроме соды, есть и другие способы. Некоторые хозяйки используют раствор уксуса с водой в пропорции 1:1 – им заливают дно ведра на ночь, а утром тщательно промывают. Такой способ помогает уничтожить бактерии, вызывающие вонь. Другие натирают ведро долькой лимона, ведь цитрусовая кислота хорошо нейтрализует запахи и оставляет приятный аромат.

Впрочем, именно сода остается самым удобным вариантом: она не нуждается в дополнительной мойке или замачивании и есть почти в каждом доме. Простой трюк позволяет поддерживать свежесть на кухне без излишних усилий и затрат.