Ночные красавицы. Эти 5 цветов оживят ваш сад после наступления темноты

Выбирая растения для сада, обычно останавливают внимание на тех, которые расцветают яркими, красочными цветами. Но не все цветы следуют одному и тому же графику — некоторые предпочитают блистать после захода солнца.

Эти ночные цветы добавляют саду совершенно новый уровень очарования, часто наполняя вечерний воздух сладкими, мечтательными ароматами, которые привлекают опылителей, таких как мотыльки, жуки, летучие мыши и даже несколько ночных пчел. Многие из этих цветков закрываются на солнце. Другие остаются открытыми в течение дня, но значительно сильнее пахнут ночью.

Труба ангелов или бругмансия

Бругмансия с трубчатыми, направленными вниз цветками может достигать 9 метров в высоту в своей естественной среде обитания, которая включает горные районы Южной Америки. Некоторые сорта, такие как Brugmansia 'Cypress Gardens', хорошо растут в контейнерах, где их высота составляет от 1,2 до 4,5 метров. Цветы источают сильный аромат, который особенно заметен ночью. Цветки также наиболее полно раскрываются ночью.

Трубы ангела в компании с пеларгонией

Цветущий табак

Хотите привлечь в свой сад больше ночных опылителей? Посадите цветущий табак (Nicotiana sylvestris). Его трубчатые белые или кремовые цветки источают сладкий аромат, похожий на жасмин, который усиливается вечером, привлекая моль-сфинкса. Днём это растение опыляют и бабочки.

Душистый табак - красив и полон достоинств)

Мирабилис

Мирабилис (Mirabilis jalapa) получил свое название из-за времени, когда цветок обычно начинает раскрываться — ближе к вечеру. Крупные, белые или разноцветные цветы, в зависимости от сорта, остаются открытыми всю ночь и источают цитрусовый аромат, который наполняет воздух.

Мирабилис

Чубушник

Чубушник (Philadelphus coronarius) получил свое название благодаря мелким белым цветкам, источающим аромат, похожий на запах апельсиновых цветов. Его также называют душистым чубушником и сладким чубушником. Некоторые сорта обладают более сильным ароматом, чем другие, и обычно запах цветков усиливается на закате.

Чубушник

Ипомея белая

Лунный цветок или ипомея белая (Ipomoea alba) имеет белые цветки, которые раскрываются и распускаются ночью. Ипомея белая — родственное растение пурпурно-голубой ипомеи.

Ипомея белая

