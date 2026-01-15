Не спешите чистить снег в саду: каким растениям это может навредить

Стряхивать снег и лед с деревьев и растений в саду — не всегда обязательный ритуал. Есть случаи, когда делать это категорически вредно.

Даже в самом мягком климате зимние бури могут повалить растения под тяжестью снега и льда. Грустно видеть, как ваши любимые растения склонились к земле, и вы можете задаться вопросом, смогут ли они восстановиться. Стоит ли счищать снег и лед с растений, чтобы предотвратить повреждения?

Ответ… возможно. Снежный покров на самом деле хорошо защищает от низких температур. Тяжелый снег и лед не представляют проблемы для травянистых многолетников. Но вес тяжелого снега и льда может повредить ветви некоторых деревьев и кустарников.

Многие лиственные кустарники легко восстанавливаются после снегопадов и обледенения, даже если некоторые ветви будут сильно изогнуты к земле. Но с вечнозелеными растениями дело обстоит иначе. В таких случаях после снегопадов может потребоваться убрать лишнюю нагрузку.

Некоторые растения реально могут пострадать от снега и обледенения, например, кустарники шаровидной формы, такие как туя, топиарные фигуры или аккуратно подстриженные живые изгороди из самшита или бирючины. В это время следует аккуратно счищать снег с таких растений, чтобы предотвратить повреждения.

Если снег или лед уже примерзли к растению, не следует пытаться их удалить , ведь уже слишком поздно что-либо делать, и вы можете нанести больший вред ветвям и почкам, пытаясь сбить лед.

Как сообщал "Телеграф", если уж хочется чем-то заняться в саду и на огороде, пока все покрыто снегом — можете удобрить участок.