В Днепре есть уникальная "бесконечная" улица: чем она особенна и какие тайны хранит

Ранее эта местность была реальной передовой

В городе Днепр есть несколько уникальных улиц, который поражают воображение. Одну из них и вовсе в народе окрестили "бесконечной".

"Телеграф" рассказывает о самой длинной улице Днепра.

Речь о Передовой, которая расположена в Амур-Нижнеднепровском районе города и названа в честь передней линии столкновения советского и немецкого войск во время Второй мировой войны. Она вмещает в себя около 800 домов, самый большой номер дома на улице — дом № 816. Это своеобразный топонимический и номерной "рекорд" Днепра. Ближе всего к этому рекорду "подошла" улица Большая Диевская (бывшая Братьев Трофимовых) в Диевке – 561 дом. Передовая чуть-чуть меньше Соборного проспекта в Запо­рожье, который является одним из самых длинных в Европе.

Длинна улицы составляет 12,1 км.

История:

По словам известного историка и краеведа Максима Кавуна, улица Передовая образовывалась в течение десятка лет с 1960-го по 1970-й годы прошлого столетия. Она пролегла по территории сразу трех селений — Ломовки, Елизавето-Каменки и Березановки, вошедших в черту Днепра. Улица примечательна тем, что на ней расположена детско-юношеская школа по конному спорту.

До второй половины 2000-х годов, когда было проложено обходное Полтавское шоссе, по Передовой улице к повороту на Моторную улицу шел транзитный транспорт на Полтавское направление, что приводило к многочисленным ДТП.

Улица Передовая в Днепре. Фото - Дніпровська Порадниця

