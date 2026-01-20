В самом сердце Львова есть улица-рекордсмен с ироничным названием: как выглядит необычное место

Удивительное место находится в Лычаковском районе Львова

Львов — один из уникальных городов Украины, который может удивлять даже простыми улицами. Одна из таких имеет ироничное название и даже собственный рекорд.

"Телеграф" рассказывает об этой уникальной для города улочке.

Как можно понять из её имени, улица является совсем не широкой Это – самая узкая улица областного центра. Наименьшая ее ширина составляет всего три метра, и это абсолютный рекорд во Львове.

История:

Свое имя самая узкая улица города получила в 1892 году. Архитектура на ней довольно старинна, в частности, доходный дом под номером шесть, построенный в стиле неоклассицизма. Привлекает внимание и здание под номером восемь, построенное в стиле сецессии. Оба проекта были выполнены в 1910-1911-х годах усилиями Бронислава Бауэра – знаменитого львовского архитектора.

Где расположена и как выглядит Узкая:

Улица расположилась в Лычаковском районе города, отходит к югу с самого начала Лычаковской и упирается в тупик.

А так сейчас она выглядит:

Улица Узкая во Львове. Фото - Википедия

