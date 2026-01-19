Украинских школьников отправили на дополнительные каникулы, но не всех: что происходит в Киеве, Харькове, Львове

Школы в Украине будут работать в разных форматах

В Украине приняли решение о продлении или введении зимних каникул в учебных заведениях на фоне чрезвычайной ситуации в энергетической системе, перебоев с электроснабжением и рисков безопасности. Формат обучения с понедельника, 19 января, будет зависеть от ситуации в конкретном регионе и местных властей.

Как будут работать школы в Киеве и других областях, рассказывает "Телеграф".

Сколько отдыхают дети в столице

В столичных школах с 19 января вводятся дополнительные зимние каникулы, которые продлятся до 1 февраля 2026 года. Решение было принято в соответствии с постановлением правительства после обсуждения на Совете обороны города с учетом энергетической и ситуации безопасности в столице.

О введении каникул сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Эти каникулы продлят за счет весенних и недели летних каникул. Впрочем, учебный год в школах завершится не позднее 1 июля. Наш приоритет — безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях", — заявил Кличко.

Пост Виталия Кличко о каникулах в Киеве

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщала, что Министерство образования и науки Украины вместе с Киевской городской государственной администрацией и областными военными администрациями должны определить целесообразность продления каникул или перехода на дистанционное обучение в зависимости от ситуации в регионах. В МОН уточняли, что решение не распространяется на детские сады, а режим работы дошкольного образования в Киеве будут определять индивидуально.

Каникулы и обучение в регионах

В других регионах Украины формат обучения с 19 января отличается в зависимости от решений местных властей и состояния энергосистемы.

В Киевской области школы возобновили образовательный процесс с 19 января. Глава ОВА Николай Калашник заявил, что учебные заведения обеспечены укрытиями, резервными источниками питания и питанием, уроки будут продолжаться по 30 минут, а вторая смена будет завершаться не позднее 16:00.

Николай Калашник, глава Киевской ОВА/Telegram

В Черкасской области школы работают в смешанном формате: часть учится очно, часть – дистанционно, часть продолжили каникулы. Формат работы детских садов может меняться в зависимости от ситуации.

В Черниговской области и каникулы до 1 февраля продлили в заведениях областного подчинения, общинам рекомендовано принимать решение самостоятельно. В Чернигове школы перешли на дистанционное обучение, которое будет продолжаться до конца марта.

В Ивано-Франковской области все школы ушли на каникулы с 19 по 23 января из-за проблем в энергетике. Детские сады работают там, где разрешает температурный режим.

В Винницкой области учебные заведения до 1 февраля будут работать дистанционно или оставаться на каникулах, общины получили поручение уменьшить нагрузку на энергосистему.

Средняя общеобразовательная школа №22 в Виннице.

В Хмельницкой области решение о формате обучения принимают на уровне общин. При наличии стабильного тепла и электроснабжения школы могут работать очно, в то время как отдельные общины продлили каникулы до 1 февраля.

В Житомирской области большинство школ работают дистанционно или находятся на каникулах, часть заведений с 20 января возвращается в очный или смешанный формат. Учреждения высшего образования также учатся дистанционно или находятся на каникулах.

В Сумах образовательный процесс остается дистанционным до 1 февраля, в детсадах действуют дежурные группы. В Полтаве школы работают в обычном или смешанном формате, хотя отдельные общины области перешли на дистанционное обучение из-за перебоев с электроснабжением.

Что будет с весенними каникулами

"Телеграф" обратился в департаменты образования и науки в ряде регионов, чтобы выяснить, повлияет ли продолжение зимних каникул на график весеннего отдыха школьников.

В ответах областных военных администраций и департаментов образования ключевая позиция едина: единых дат весенних каникул в Украине не существует, а окончательные решения принимаются педагогическими советами конкретных учебных заведений.

Во Львовской ОВА сообщили, что в соответствии с правительственным постановлением 2025/2026 учебный год проходит с 1 сентября 2025 года по 30 июня 2026 года. В то же время, законодательство позволяет школам самостоятельно определять структуру учебного года и дать каникул, при условии, что общая продолжительность каникул в течение года составит не менее 30 календарных дней. Там подчеркнули, что изменение сроков возможно с учетом ситуации безопасности, энергоснабжения и температурного режима в помещениях.

В Запорожской области отметили, что решение о датах весенних каникул также принимают педагогические советы школ. По оперативной информации от общин, весенние каникулы планируются в промежутках с 23 по 29 марта, с 30 марта по 5 апреля или с 13 по 19 апреля 2026 года — в зависимости от решения конкретной общины. При этом в департаменте подчеркнули, что сокращение весенних каникул по состоянию на данный момент не планируется, а возможные корректировки будут рассматриваться только в случае ухудшения ситуации безопасности.

Информация Запорожской ОГА о каникулах в регионе

В Днепропетровской ОГА также подтвердили, что у департамента нет полномочий устанавливать даты каникул централизованно. Там подчеркнули, что из-за нестабильной ситуации безопасности в течение года возможна корректировка структуры учебного процесса, но решения принимаются на уровне каждого отдельного учебного заведения.

В Киевской облгосадминистрации сообщили, что конкретные сроки весенних каникул могут отличаться в зависимости от решений школ и общин. В администрации подчеркнули, что не наделены полномочиями определять график каникул, а учебные заведения могут изменять его с учетом погодных, техногенных и факторов безопасности. В то же время школам рекомендуется готовиться к корректировке учебных графиков в случае чрезвычайных условий.

Аналогичную позицию озвучили в Харьковской и Одесской областных государственных администрациях. Там отметили, что педагогические советы самостоятельно определяют даты весенних каникул в пределах учебного года, установленного Кабинетом Министров, а продолжительность каникул не может быть менее 30 календарных дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине, по прогнозам, сохранятся, по меньшей мере, до конца января, в то же время российские удары по энергетической инфраструктуре не прекращаются. В этих условиях все большее количество украинцев устанавливают собственные генераторы и солнечные панели, стремясь обеспечить автономное электроснабжение. В то же время, эксперты предостерегают, что такой подход к энергетической самообеспеченности не усиливает систему, а наоборот создает для нее дополнительные риски.