Как выжить в квартире без отопления в морозы. Опытный походник дал советы

Опыт выживания в природе при низких температурах поможет не замерзнуть в квартире

Из-за последствий российских ударов по энергетике ситуация с энергоснабжением в Украине очень тяжелая. Также во многих областях проблемы с отоплением, а на улице сильные морозы. Украинцы делятся опытом как не замерзнуть без отопления.

Советами поделился мужчина, который часто ходит в походы и знает, как сохранить тепло. Он рассказал, что реально работает в многоквартирном доме.

1 Палатка в квартире. Поставив его посреди комнаты, будете иметь "квартиру в квартире". Меньший объем позволяет сохранить больше тепла.

Палатки можно сделать из одеял и пледов

2 Обязательно нужно сделать изоляцию холода со стороны пола. Подойдет каремат или надувной коврик.

3 Теплый спальник – он должен быть не летним. Надо выбирать варианты, рассчитанные на низкую температуру.

4 Газ нельзя использовать для обогрева помещения. Только для приготовления пищи и подогрева воды.

5 Горячая вода обеспечивает безопасное тепло. Ее нужно вскипятить и залить в емкости (фляги, грелки, спортивные или даже обычные бутылки). Их обмотать тканью и положить в спальник, к ногам или вдоль тела.

6 Правильный выбор одежды – одеваться нужно по-походному. От холода спасет термобелье и термоноски, лучше всего из шерсти мериноса. Хлопок, пишет мужчина, тянет тепло из тела.

7 Утепление окон – необходимый шаг. Если есть возможность, хорошо закрыть их вспененным полиэтиленом – он пропускает свет, а тепло остается. Если его нет, нужно максимально убрать сквозняки одеялами или пледами.

8 Химические грелки не дают много тепла, но могут выручить. Подходят для ног и обуви.

Химическая грелка

9 Подогрев USB не может обогреть помещение. Однако способен согреть руки и ноги.

Как рассказывал "Телеграф", ранее украинец поделился лайфхаком для тех, у кого нет отопления. Вас будет греть собственное тепло.