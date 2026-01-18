Вас будет греть собственное тепло: украинец поделился лайфхаком для тех, у кого нет отопления (видео)

Согреться ночью можно с помощью туристических принадлежностей

Из-за российских обстрелов многие дома в Украине остаются без света и отопления. Украинец поделился простым лайфхаком, как пережить холодные ночи в квартире без теплоснабжения.

По его словам, согреться поможет туристическая палатка, которую можно установить в спальне. Соответствующее видео обнародовано в одной из соцсетей.

Как переночевать в квартире без отопления

"Лайфхак на сегодня и ближайшее время. Людям, которые в Киеве или других городах мерзнут в своих квартирах, где нет отопления долго. Можете поставить у себя палатку", — рассказал мужчина.

Он отметил, что это может звучать несколько несерьезно. Но на практике доказано, что внутри палатки будет на 5-10 градусов больше, чем в квартире.

"Если у вас нет палатки, смастерьте "халабуду" из одеял, как это делали в детстве. Там также будет теплее", — отметил мужчина.

Как отреагировали в соцсети

Пользователи сети с благодарностью отреагировали на видео. Многие из них искренне радовались этому совету.

"Это очень достойный совет. Советую палатку ставить на кровать, чтобы был теплый пол. Сейчас главное не получить последствия от этих отключений. Еще пару недель и будет теплее…";

"Есть в Ютубе видео выживальщика, который рассказывает как выживать в условиях, когда нет отопления в квартире";

"Уважаемый автор, спасибо Вам. Читаю комментарии и хочу плакать. Мы лучшая нация. Люди объединены и дают действенные советы. Никто не скулит. Прорвемся", — пишут в комментариях.

Комментарии под видео

Также некоторые пользователи тоже поделились своими советами. В частности, советуют использовать подручные средства для сохранения тепла.

"Можно греть в сковороде обычную соль, пересыпать в наволочку и брать в постель, тепло держит долго";

"В Киеве все ок, что за паника??"

"У кого есть газ, можно в Епике взять огнеупорный кирпич шт. 5-6 раскалить на газовой плите, сложить в ведро и принести в комнату где спите. На ночевках камни грели, в котелок, и в палатку, до утра жара", — советуют в комментариях.

Лайфхаки пользователей

"Свеча или несколько свечей обогреют палатку или халабуду. Честное слово! Рыбаки на льду так греются только свечи курить надо в кастрюле, например, чтобы уберечься от возгорания";

"1,5 литровые бутылки заполнить горячей водой — на них натянуть теплые носки (гольфы) и под бочек! Тепло долго держат!", — советуют пользователи.

Советы пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно смастерить в квартире, чтобы быстро согреться.