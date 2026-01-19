Як вижити в квартирі без опалення в морози. Досвідчений похідник дав поради

Досвід виживання у природі за низьких температур допоможе не замерзнуи у квартирі

Через наслідки російських ударів по енергетиці, ситуація з енергопостачанням в Україні дуже важка. Також в багатьох областях проблеми з опаленням, а на вулиці сильні морози. Українці діляться досвідом, як не замерзнути без опалення.

Порадами поділився чоловік, який часто ходить у походи та знає, як зберегти тепло. Він розповів, що реально працює в багатоквартирному будинку.

1 Намет у квартирі. Поставивши його посеред кімнати, ви маєте "квартиру в квартирі". Менший об’єм дає змогу зберегти більше тепла.

Намет можна зробити з ковдр та пледів

2 Обов'язково треба зробити ізоляцію холоду з боку підлоги. Підійде каремат або надувний килимок.

3 Теплий спальник — він має бути не літнім. Треба вибирати варіанти, розраховані на низькі температуру.

4 Газ не можна використовувати для обігріву приміщення. Лише для приготування їжі та підігріву води.

5 Гаряча вода дає безпечне тепло. Її треба закип'ятити та залити у ємності (фляги, грілки, спортивні, чи навіть звичайні пляшки). Їх обмотати тканиною та покласти у спальник, до ніг або вздовж тіла.

6 Правильний вибір одягу — вдягатися треба по-похідному. Від холоду врятує термобілизна та термошкарпетки, найкраще — з шерсті мери носа. Бавовна, пише чоловік, тягне тепло з тіла.

7 Утеплення вікон — необхідний крок. Якщо є можливість, добре закрити їх спіненим поліетиленом — він пропускає світло, а тепло лишається. Якщо його нема треба максимально прибрати протяги ковдрами чи пледами.

8 Хімічні грілки не дають багато тепла, але можуть виручити. Підходять для ніг та взуття.

Хімічна грілка

9 USB-підігрів не може обігріти приміщення. Проте здатний зігріти руки та ноги.

Як розповідав "Телеграф", раніше українець поділився лайфхаком для тих, в кого нема опалення. Вас буде гріти власне тепло.