"Слава Украине" на вашем участке: почему этот сорт винограда называют шедевром народной селекции
И патриотично, и красиво, и очень вкусно
Большой популярностью пользуется виноград "Слава Украине", который успел себя зарекомендовать с самой хорошей стороны во всех регионах нашей страны и даже за ее пределами.
Описание сорта винограда "Слава Украине":
- созревает в начале августа;
- грозди до 2 кг, желтые ягоды 15-20 г.;
- вкус гармоничный, хорошее сахаронакопление;
- высокая устойчивость к болезням, треску;
- морозоустойчивость минус 23-24 градуса.
Николай Павлович Вишневецкий известен тем, что в своей селекционной деятельности стремился создать винограда, неподвластный треску ягод, а также устойчивый к грибковым заболеваниям. Среди его известных форм: Хамелеон, Валек, Подарок Ирине, Смуглянка, Солдатский и прочие.
Но Слава Украины стоит особняком. Почему? Дело в том, что в народной селекции редко можно встретить виноград с крупной ягодой и ранний сроком созревания, да еще и с красивыми крупными гроздями. Приятный, неприедающийся вкус только дополняет эффектную картину.
@semcirina Виноград Слава Украине, селекция киевского нарсела Н.П.Вишневецкого. Сначала распространялся как Ранний Палыча, затем кто-то уверял, что это разные формы. Когда все прояснилось, любители солнечной ягоды высоко оценили этот замечательный виноград, достойный стать сортом. Слава Украины, ранний, созревает в начале августа, хорошо висит, в треске не замечен. Ягода тяжёлая, транспортабельная, вкус гармоничный, мякоть мясистая, осы обходят стороной.#виноград #uva #grapes ♬ оригинальный звук - Виноградник на Лавандовой
К тому же этот виноград имеет умеренно рыхлую гроздь, не требует прореживания. А стабильно высокая урожайность просто потрясает: при любых погодных капризах ваш урожай будет приносить только позитивные эмоции.
Кстати, первоначальное название винограда "Слава Украины" звучало как "Ранний Палыча" в честь оригинатора.
