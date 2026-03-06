"Слава Украине" на вашем участке: почему этот сорт винограда называют шедевром народной селекции

И патриотично, и красиво, и очень вкусно

Большой популярностью пользуется виноград "Слава Украине", который успел себя зарекомендовать с самой хорошей стороны во всех регионах нашей страны и даже за ее пределами.

Описание сорта винограда "Слава Украине":

созревает в начале августа;

грозди до 2 кг, желтые ягоды 15-20 г.;

вкус гармоничный, хорошее сахаронакопление;

высокая устойчивость к болезням, треску;

морозоустойчивость минус 23-24 градуса.

Николай Павлович Вишневецкий известен тем, что в своей селекционной деятельности стремился создать винограда, неподвластный треску ягод, а также устойчивый к грибковым заболеваниям. Среди его известных форм: Хамелеон, Валек, Подарок Ирине, Смуглянка, Солдатский и прочие.

Виноград "Слава Украине", урожай 2025 в Днепропетровской области

Но Слава Украины стоит особняком. Почему? Дело в том, что в народной селекции редко можно встретить виноград с крупной ягодой и ранний сроком созревания, да еще и с красивыми крупными гроздями. Приятный, неприедающийся вкус только дополняет эффектную картину.

К тому же этот виноград имеет умеренно рыхлую гроздь, не требует прореживания. А стабильно высокая урожайность просто потрясает: при любых погодных капризах ваш урожай будет приносить только позитивные эмоции.

Кстати, первоначальное название винограда "Слава Украины" звучало как "Ранний Палыча" в честь оригинатора.

