Суровая зима наконец-то покинет Киев? Когда в столице днем будет стабильно выше 0

Февралю удастся порадовать столицу страны теплом

Январь в Киеве очень морозный, местами температура может опускаться до -22 градуса, но в феврале погода резко изменится. В следующем месяце ожидается потепление, и "плюсовая" температура сохранится почти до конца зимы.

Когда именно это произойдет и насколько прогреется воздух в столице, написал "Телеграф". Данные взяли из синоптического ресурса "Погода 33".

Что ждет столицу в феврале

Уже с 1 февраля температура днем будет около 2 С°, а ночью — 1 градуса. Однако вместе с потеплением придут и осадки в виде мокрого снега. Может выпасть чуть более 5 миллиметров.

В период 2-8 февраля будет преобладать облачность с короткими прояснениями. Дневная температура обычно будет держаться около 2 градусов, хотя ночью все еще будет легкий мороз — до -2 градусов. Вероятно, в этот период стоит готовиться к гололеду.

С 9 по 15 февраля ситуация практически не изменится. Существенных морозов также не будет. Днем прогнозируют +2…+3 С°, а ночью -2…0°. На этой неделе уже ожидаются осадки — мокрый снег в течение 10 и 12 февраля.

После 16 февраля температура повысится еще больше. Днем ожидается +3…+5°, ночью — 0 С°. Это будет означать устойчивую оттепель. В то же время дождей или снега не прогнозируется.

Погода в столице Украины. Фото: "Погода 33"

