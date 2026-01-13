Когда в Украине ослабеют морозы: синоптики уже определили дату

Украину не отпускает зима: актуальный прогноз погоды

Морозы в Украине не торопятся отступать. В ближайшие дни холод еще будет держаться, однако синоптики уже осторожно говорят о сроках, когда погода может начать меняться. Речь идет не о резком потеплении, но о постепенном ослаблении зимнего холода.

О ситуации с погодой "Телеграф" рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань.

"По предварительным прогностическим оценкам, морозная погода сохранится до конца второй декады января. Уже сейчас прослеживается тенденция к усилению сибирского антициклона, который принесет нам сухой, холодный континентальный воздух. Поэтому стоит ожидать умеренные, порой сильные морозы. Это предыдущие прогностические оценки, которые еще будут уточнять. То есть, вероятное потепление может прийти не раньше 20 января.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, во вторник, 13 января, погодные условия не изменятся. В некоторых областях ночью температура опустится еще ниже, столбики термометров могут показать до -18 градусов. Самая высокая дневная температура в этот день ожидается в Крыму – до +1 градуса.

В западных областях прогнозируется облачная погода и небольшой снег. Ночью температура будет составлять -15 -18 градусов, днем -4 -11 градусов. На севере облачно с прояснениями, местами снег. В ночные часы ожидается -18 градусов, днем -10-12 градусов.

В центральных регионах также прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночная температура -16-18 градусов, дневная — минус 9-11 градусов.

На юге страны сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью -10-12 градусов, днем -9-11 градусов.

В восточных областях ожидается небольшой снег и прояснение. Температура ночью будет составлять -12 -14 градусов, днем -7 -11 градусов.

В Крыму прогнозируется облачность с прояснениями и небольшой снег. Ночная температура -3-5 градусов, дневная – от -1 до +1 градус.

