В Украине уже до -23, а будет ли потепление? Синоптик дал интересный прогноз

Арктический холод не отступает: Украина оказалась под действием наполненного полярным воздухом антициклона, а температура упала на 13 градусов ниже нормы

Украину накрыла волна сильных морозов. Местами температура воздуха достигла -23 градуса.

Ждать ли потепления в ближайшее время, рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии журналистам "Телеграфа". "Синоптическая ситуация подтверждает: ближайшая перспектива — только усиление морозов!" – сообщил синоптик.

По его словам, левобережная часть Черкасщины уже четвертые сутки остается эпицентром холода. Температура воздуха в регионе опустилась гораздо ниже нормы. Среднесуточные показатели держатся на отметке 11-15 градусов мороза, что на 9-13 градусов холоднее обычных для этого периода значений.

Ночью 16 января термометры показали 20 градусов ниже нуля, а у снежного покрова зафиксировали 23 градуса мороза – самый низкий показатель с начала зимы. Снег защищает посевы от вымерзания, однако не все регионы имеют такую защиту — если Черкасская область находится на грани снежного покрова, то в Полтавской и Кировоградской области снега почти нет. Поэтому зимующие растения там остались без естественной защиты.

Виталий Постригань обратил внимание на любопытное наблюдение: сегодня утром в западной части Норвегии, в городе Флоро, температура составляла плюс 7 градусов. "Мы вроде как поменялись местами с привыкшими к холоду скандинавами, однако ничего удивительного — на календаре зима", — отметил синоптик.

Погода в Флорё

Причиной длительных морозов является мощный антициклон над Евразией. Это погодное образование, называемое центральноазиатским или сибирским антициклоном, расположилось от Дальнего Востока до Афин — расстояние составляет около 7 тысяч километров. Он блокирует теплый воздух из Атлантики и одновременно открывает путь полярному холоду в Украину.

Сибирский антициклон протянулся на 7 тысяч километров

Синоптик прогнозирует, что морозы будут держаться как минимум еще неделю. " В ночь с 17 на 20 января температура опустится до 15-20 градусов мороза, местами до 25 градусов, днем ожидается 9-14 градусов ниже нуля. Осадков не предполагается, на дорогах местами возможна гололедица", — говорит синоптик.

Погода в Украине 20 января — Укргидрометцентр

По предварительным оценкам Виталия Постриганя Украина будет оставаться под влиянием сухого континентального воздуха с сильными морозами до 25 января. Потепление возможно только тогда, когда антициклон ослабит свои позиции.

