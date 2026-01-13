Коли в Україні послабшають морози: синоптики вже визначили дату

Україну не відпускає зима: актуальний прогноз погоди

Морози в Україні не поспішають відступати. Найближчими днями холод ще триматиметься, однак синоптики вже обережно говорять про строки, коли погода може почати змінюватися. Йдеться не про різке потепління, але про поступове послаблення зимового холоду.

Про ситуацію з погодою "Телеграфу" розповів начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.

"За попередніми прогностичними оцінками, морозна погода збережеться до кінця другої декади січня. Вже зараз прослідковується тенденція до посилення сибірського антициклону, який принесе нам сухе, холодне континентальне повітря. Тому варто очікувати на помірні, часом сильні морози. Це попередні прогностичні оцінки, які ще будуть уточнюватися. Все ж на календарі зима залишається", – сказав він. Тобто, ймовірне потепління може прийти не раніше, ніж 20 січня.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у вівторок, 13 січня, погодні умови загалом не зміняться. Водночас у деяких областях уночі температура опуститься ще нижче, стовпчики термометрів можуть показати до -18 градусів. Найвища денна температура цього дня очікується в Криму – до +1 градуса.

У західних областях прогнозують хмарну погоду та невеликий сніг. Уночі температура становитиме -15 -18 градусів, удень -4 -11 градусів. На півночі буде хмарно з проясненнями, місцями сніг. У нічні години очікується до -18 градусів, удень -10-12 градусів.

У центральних регіонах також прогнозують хмарність із проясненнями та незначний сніг. Нічна температура -16 -18 градусів, денна — мінус 9 -11 градусів.

На півдні країни збережеться хмарна погода з проясненнями. Уночі -10 -12 градусів, удень -9-11 градусів.

У східних областях очікується невеликий сніг і прояснення. Температура вночі становитиме -12 -14 градусів, удень -7 -11 градусів.

У Криму прогнозують хмарність із проясненнями та невеликий сніг. Нічна температура -3-5 градусів, денна — від -1 до +1 градус.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, де і коли був рекордний мороз в Україні і чи може зима 2026 побити його. Рекорд холоду тримається 125 років.