Почти минус 42: где и когда был рекордный мороз в Украине и может ли зима 2026 года побить его

Рекорд холода держится 125 лет

Минус 20 в январе 2026 года кажется экстремальным холодом? На самом деле это далеко не самые лютые морозы в истории нашей страны. Когда-то термометры в Украине показывали почти вдвое более низкие температуры, а некоторые рекорды держатся уже более века.

Что нужно знать:

Абсолютный рекорд холода — минус 41,9 в Луганске

Большинство температурных минимумов было зафиксировано в 1920-1940 годах

Морозы ниже минус 30 этой зимой не ожидаются

В прошлом веке самый низкий показатель достиг почти минус 42 градусов. "Телеграф" рассказывает о самых суровых зимах в истории Украины и прогнозах на эту зиму.

Когда в Украине были самые суровые морозы

Самую низкую температуру за всю историю наблюдений зафиксировали в Луганске. 8 января 1900 года термометр там опустился до отметки минус 41,9 градуса. Этот показатель остается абсолютным рекордом всей территории страны. Удивительно, но ровно через 35 лет — 8 января 1935-го — город снова пережил такой же экстремальный мороз с идентичной температурой.

Другие украинские города тоже знают, что такое настоящий холод, хотя и не достигали луганской отметки. Во Владимире 11 февраля 1929 зафиксировали минус 38,9 градуса. Близкие к этому показатели регистрировали в Виннице в 1929 году и Днепре в 1940-м — там термометры показывали минус 38,2 градуса.

Температура ниже минус 35 градусов была и в Сумах, Чернигове, Харькове и Черкассах. Житомир почти приблизился к этим значениям с показателем минус 34,9 градуса. Что касается столицы, холоднее всего в Киеве было 9 февраля 1929 — тогда мороз достиг минус 32,2 градуса.

Киев, Владимирская улица, 1910-е годы. Фото: Елена Насырова

Большинство самых низких температур приходится на период между 1920 и 1940 годами. Это контрастирует с рекордами жары, которые в Украине гораздо чаще фиксируют уже в 21 веке. Такая разница указывает на изменение климата, постепенно трансформирующего погодную карту страны.

Увидим ли экстремальные морозы этой зимой

Сильных морозов до минус 30 градусов в Украине пока не ожидается. Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что с 17 января возможно ослабление холодов.

По нашим данным, с 17 января должно быть ослабление морозов. Ждем пока так, – сказала она.

Синоптики будут уточнять информацию и в случае возможных изменений погоды обнародуют соответствующие данные дополнительно. Начавшаяся морозная волна по прогнозам продержится по крайней мере до 14-15 января. После снегопадов в ряде областей температура опускалась до минус 20 градусов, но к историческим рекордам холода эти показатели не приближаются.

