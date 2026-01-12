Ще треба почекати: коли у Львів повернеться "плюсова" погода

Шар снігового покриву довго триматиметься вище 10 см

Майже всю другу декаду січня на заході України та у Львові триматимуться сильні морози. Однак вже з 23 січня очікується потепління.

Про це свідчаться дані порталу Ventusky. За прогнозом синоптиків, до плюсової температури вночі показники термометра не повернуться, але "мінуси" стануть меншими. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли у Львові стане тепліше

У п'ятницю, 23 січня, вночі стовпчик термометра показуватиме до -3 градусів, а вдень — до -1 градуса. Опадів на цей день синоптики не прогнозують, але висота снігового шару складатиме 12 см.

Погода в Львові 23 січня. Фото: скриншот з Ventusky

У суботу, 24 січня, вночі температура у Львові опуститься до -3 градусів, а вдень — до -1 градуса. А от висота снігового покриву за ніч зросте до 19 см. При цьому "плюсової" погоди на цей період синоптики не прогнозують.

Погода в Львові 24 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Неділя, 25 січня, обіцяє порадували львів'ян досить теплою погодою. Адже вдень стовпчик термометра покаже до 0 градусів, а вночі — до -1 градуса. Однак протягом доби Львів накриватиме значний снігопад.

Погода в Львові 25 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Зауважимо, що за даними порталу weather.com, потепління у Львові не буде таким суттєвим. Тут синоптики прогнозують від -9 до -2 градусів лише 23-24 січня, а на 25 вже обіцяють від -11 градусів до -4 градусів.

Погода в Львові 23-25 січня. Фото: скриншот з weather.com

