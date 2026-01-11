Зима без сюрпризов? Чего ждать одесситам от погоды в ближайшую неделю

Мороз усилится, но на снег рассчитывать не стоит

В ближайшее время Одессу ждет сдержанная и предсказуемая зима без снежных сюрпризов, в отличие от Днепра. Погода будет холодной, с коротким обострением морозов и постепенным переходом к более мягким температурам в конце недели. Осадков почти не прогнозируют, так что главными героями этих дней станут холодный воздух, облачность и типичная для юга январская погода.

Что следует знать

В течение рабочей недели в Одессе сохранится морозная и сухая погода с температурой до -7°C

Несмотря на низкие температуры, январская неделя пройдет без снега, но с высокой облачностью

В конце недели морозы отступят, уступив место плюсовой температуре и утренним туманам

Начало недели

Неделя стартует с ощутимого минуса. Температура опустится до -6°C. Осадков не будет, так что зима — чисто "на холоде", без снежного покрова. Во вторник, 13 января, мороз немного отступит — столбик термометра опустится до -5°C. Погода сухая, но все еще по-зимнему жесткая.

Погода в Одессе на 13 января. Фото: ventusky

В среду, 14 января, температура поднимется до -4°C, однако осадки все еще не прогнозируются. Одесса остается без снега, но с холодным воздухом и серым небом. В четверг ситуация несколько ухудшится – ночные и дневные показатели могут просесть до -7°C. Несмотря на это, снега снова не будет — мороз и сухая погода.

Погода в Одессе на 15 января. Фото: ventusky

В пятницу, 16 января, одесситы ощутят заметное потепление. Температура поднимется до -2°C. Осадков все еще не прогнозируется.

Ключевой перелом недели произойдет в субботу 17 января. — плюсовая температура до +3 градусов. Осадков не ожидается, но утром возможен туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательными.

Погода в Одессе на 17 января. Фото: ventusky

В воскресенье, 18 января, плюс удержится, осадков не будет, зато целый день облачно. Спокойная, мягкая по ощущениям погода без сюрпризов, но и без солнца и снега.

Погода в Одессе на 18 января. Фото: ventusky

