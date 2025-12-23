Последствия утраты брони: что делать работникам, если они не выполнили новые требования?

Потеря брони означает, что работник снова подлежит мобилизации, если не будет восстановлена отсрочка

В декабре 2025 года Кабмин подкорректировал правила бронирования военнообязанных работников, в результате чего одна ошибка может привести к потере отсрочки. Речь идет о превышении установленного лимита бронирования и минимальной зарплате.

Что нужно знать:

Предприятие может бронировать только определённый процент работников

Забронированный работник должен получать не менее 21 617,50 грн в месяц

Работнику нужно проверить статус бронирования у работодателя и в кадровой службе

Так, согласно изменениям, государственные органы усилили контроль за количеством работников, которые могут быть забронированы одним предприятием. Таким образом, если фиксируется превышение допустимого лимита бронирования, все ранее оформленные отсрочки могут быть аннулированы, а информация передана в ТЦК.

Минобороны отметило, что превышение установленного процента забронированных работников может привести к потере статуса критически важного предприятия и аннулированию всех отсрочек.

Есть и еще один важный момент — заработная плата. Для забронированных от мобилизации работников установлен минимальный размер зарплаты, в декабре 2025 года это 20 000 гривен. С января эта норма возрастет. Из-за этого некоторые украинцы могут потерять отсрочку.

С 2026 года минимальный размер заработной платы забронированного работника вырастет до 21 617,50 грн. В течение всего года работник должен ежемесячно получать не менее 21,6 тысяч. При этом определение сумма – это совокупность выплаты, то есть сюда входит не только оклад, но и премии или сверхурочные часы. Если требование с выплатой определенной суммы не будет выполнено, бронирование аннулируется.

Что делать в случае утраты брони:

уточнить статус бронирования у работодателя и в кадровой службе;

проверить данные в ТЦК и СП и при необходимости обновить учетную информацию;

обратиться к работодателю с просьбой повторно подать документы на бронирование, если есть основания;

рассмотреть другие законные основания для отсрочки, если они предусмотрены действующим законодательством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бронь от мобилизации не гарантирует выезд. Основания и цель поездки должны быть подтверждены документально.